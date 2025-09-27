Ráadásos thrillerrel nyitotta az évet az NKA

Visszatapsolta az NB I. első fordulójában a körmendi közönség az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapatát, hiszen a négy negyed alatt a két együttesnek nem sikerült egymással dűlőre jutnia. A ráadásban már az akadémisták bizonyultak egy kicsivel pontosabbnak, így egy nagyon fontos, küzdelmes győzelmet ünnepelhettek az első körben, ami rengeteget érhet az alapszakasz végi helyezkedésnél.

Körmend–NKA Universitas Pécs 95–97 (30–21, 24–18, 14–24, 18–23, 9–11)

Férfi kosárlabda NB I., 1. forduló.

NKA: Carapics 22/6, Lukácsi 5/3, Durmo 10, Meleg 21/3, Pohto 15. Csere: Bogdanovics 13/6, Brbaklic 8/3, Rátgéber T., Mezőfi 3/3, Bor. Vezetőedző: Bojan Szalatics.