Kézilabda

1 órája

Ráijesztett a Szombathelyre a Kozármisleny

Címkék#NB I#Kozármisleny KA#kézilabda

Kvanduk Bence

Sokáig tartotta magát az újonc Kozármisleny KA a Szombathely női kézilabdacsapatán az NB I. 2. fordulójában, az 52. percben még 23–23-as döntetlen volt, de Lengyel kétperces kiállítása alatt el tudtak lépni a hazaiak, s megtartották a pontokat.

Szombathely–Kozármisleny 28–26 (15–14)
Női kézilabda NB I., 2. forduló.
Kozármisleny: Wichmann, Lasztóczi – Bernhardt, Friedszám, Brettner 1, Hónig, Kecskés 4, Lengyel L., Csökmei 1, Bréda 1, Rácz P., Jávorka-Hornyák 1, Scheffer 12, Kelemen 3, Fodor 2, Szatmári 1. Vezetőedző: Kovács Tamás.

