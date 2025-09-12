szeptember 12., péntek

Vízilabda

7 órája

Rajtot vesznek a pécsi pólósok

Címkék#PVSK-Mecsek Füsz#Fehérvár VSE#PTE PEAC Mighty Bulls#UNI-Győr GYVSE

Eljött az idő, megkezdik küzdelmeiket a pécsi vízilabdacsapatok az OB I/B-ben.

Puskás Patrik

Szeptember 13-án szombat délelőtt a PTE PEAC Mighty Bulls gárdája indítja útjára a 2025/26-os szezont. Az egyetemisták a Fehérvár VSE ellen csobbanhatnak medencébe elsőként. A pécsi gárda hazai környezetben az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában szállhat csatába először 10.45-ös kezdéssel.

13.00-kor a másik pécsi együttes, a PVSK-Mecsek Füszért is elkezdi menetelését, az UNI-Győr GYVSE otthonában. Vélhetően mindkét baranyai együttes a siker megszerzése érdekében fog vízbe ugrani szombaton. Zlatko Rakonjacék többször kihangsúlyozták az elmúlt hetekben, hogy szeretnének minél jobban teljesíteni idén, s top kettőben végezni a ligában.

Ennek a hosszútávú célnak az eléréséhez az első lépés a győriek felülmúlása. A keret fizikálisan és mentálisan már készen áll a küzdelmekre, valamint rengeteg taktikai elemet is gyakoroltak az elmúlt időszakban. Noha még nincsenek csúcsformában, a játékosok képesek lehetnek pontokkal hazatérni.  

 

