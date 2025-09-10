szeptember 10., szerda

Úszás

3 órája

Rekordszámú nevezés érkezett a nívós harkányi versenyre

Címkék#pontverseny#Krisztian Rohály#Harkányi Gyógyfürdő

Bama.hu
Rekordszámú nevezés érkezett a nívós harkányi versenyre

Fotó: Shutterstock

Hat nemzet sportolói ugrottak a Harkányi Gyógyfürdő versenymedencéjébe a 40. Harkány Sprint úszóversenyen. Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország, valamint Bosznia képviseltette magát a hazaiakon kívül. A megmérettetésre rekord magas, 1304 nevezés érkezett. Ebből 210 fiú és 174 leány versenyző állt rajthoz. A Dr. Vlaskovits József emlékszámot, az 50 méter mell úszást a pécsi Sportiskola versenyzője, Kovács Bence nyerte. A Molnár János emlékére kiírt 50 méteres pillangóban Krisztian Rohály, a Vinkovacki PK sportolója diadalmaskodott. A 27 induló csapatból a fedett uszodások pontversenyét a pécsi Sportiskola nyerte, míg a nyitott uszodás kategóriát a Harkányi Diáksport Egyesület gyűjtötte be.
 

 

