Rekordszámú nevezés érkezett a nívós harkányi versenyre

Hat nemzet sportolói ugrottak a Harkányi Gyógyfürdő versenymedencéjébe a 40. Harkány Sprint úszóversenyen. Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország, valamint Bosznia képviseltette magát a hazaiakon kívül. A megmérettetésre rekord magas, 1304 nevezés érkezett. Ebből 210 fiú és 174 leány versenyző állt rajthoz. A Dr. Vlaskovits József emlékszámot, az 50 méter mell úszást a pécsi Sportiskola versenyzője, Kovács Bence nyerte. A Molnár János emlékére kiírt 50 méteres pillangóban Krisztian Rohály, a Vinkovacki PK sportolója diadalmaskodott. A 27 induló csapatból a fedett uszodások pontversenyét a pécsi Sportiskola nyerte, míg a nyitott uszodás kategóriát a Harkányi Diáksport Egyesület gyűjtötte be.

