szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Remek gálameccset rendeztek Szigetváron

Címkék#szigetvári#Bojan Lazic#Katus Attilla

Puskás Patrik
Remek gálameccset rendeztek Szigetváron

Sokan gyűltek össze szombat délután a szigetvári focipálya körül, ahol többek között a Katus Attillával és Bojan Laziccal felálló Médiválogatott lépett pályára a Szigetvári Öregfiúk ellen. A meccs előtt felcsendült az Ismerős Arcok „Nélküled” című dala, melyet a játékosok is énekeltek.

Remek jótékonysági gálamérkőzéssel rukkoltak elő ezt követően a csapatok, melynek igazán örülhetett a sok kilátogató. A 4–4-es eredménnyel végződő találkozón kitettek magukért a sportszerűen futballozó játékosok, s igazságos eredménnyel ért véget a mérkőzés, a meccs főszereplői pedig boldogan hagyták el a pályát.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu