Remek gálameccset rendeztek Szigetváron

Sokan gyűltek össze szombat délután a szigetvári focipálya körül, ahol többek között a Katus Attillával és Bojan Laziccal felálló Médiválogatott lépett pályára a Szigetvári Öregfiúk ellen. A meccs előtt felcsendült az Ismerős Arcok „Nélküled” című dala, melyet a játékosok is énekeltek.

Remek jótékonysági gálamérkőzéssel rukkoltak elő ezt követően a csapatok, melynek igazán örülhetett a sok kilátogató. A 4–4-es eredménnyel végződő találkozón kitettek magukért a sportszerűen futballozó játékosok, s igazságos eredménnyel ért véget a mérkőzés, a meccs főszereplői pedig boldogan hagyták el a pályát.