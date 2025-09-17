Remekeltek a baranyai versenyzők Szekszárdon

Kiváló eredményekkel térhettek haza a Centrum Területi Bajnokság harmadik fordulójáról, ahol az U13-as, U14-es, U15-ös és U16-os korosztály tagjai mérhették össze erejüket. Több baranyai egyesület képviseltette magát. A PVSK versenyzői közül a legjobb eredményeket, az U16-os korosztályban Bősz Boldizsár érte el, mivel 2:06,00-os új egyéni csúcsával aranyérmet szerzett 800 méteren, 1500-on pedig második lett. Szűcs Réka az U14-es mezőnyben diadalmaskodott magasugrásban, valamint Debreceni Ábel második lett az U15-ös súlylökők mezőnyében.

A PSN versenyzői közül, Pesti Laura nyerte az U15-ös leány magasugrást, távolugrásban pedig 4. lett csapattársa, Horváth Borbála mögött. A fiúk U14-es mezőnyében Sikó Zsombor hozta el az aranyat a magasugrásban, valamint távolugrásban is.

Végül a mohácsiak legjobb eredményeit Faulstich Rajmund (U16) szerezte súlylökésben és diszkoszvetésben. Előbbi egy 9. utóbbi, pedig egy 7. helyezés lett végül.