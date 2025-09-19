Labdarúgás
2 órája
Rendesen beakasztotta! – VIDEÓ
Egyedüli baranyai csapatként a HR-Rent Kozármisleny jutott tovább a MOL Magyar Kupa 4. körébe, amely az NB III-ban szereplő FC Nagykanizsát búcsúztatta.
A 2–1-re végződött összecsapáson Babinszky Bence szerezte a kékek első találatát egy szép kontratámadást követően, ami cikk alján megtekinthető.
