Labdarúgás

2 órája

Rendesen beakasztotta! – VIDEÓ

Címkék#FC Nagykanizsa#MOL Magyar Kupa#HR-Rent Kozármisleny

Bama.hu

Egyedüli baranyai csapatként a HR-Rent Kozármisleny jutott tovább a MOL Magyar Kupa 4. körébe, amely az NB III-ban szereplő FC Nagykanizsát búcsúztatta.

A 2–1-re végződött összecsapáson Babinszky Bence szerezte a kékek első találatát egy szép kontratámadást követően, ami cikk alján megtekinthető.

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
