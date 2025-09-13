Rögtön a hullámok közé ugrottak

Mindkét pécsi vízilabdacsapat megkezdte szereplését az OB I/B-ben. A PTE PEAC Mighty Bulls hazai környezetben fogadta a Fehérvárt, míg a PVSK-Mecsek Füszért Győrbe látogatott.

Nagyot csatáztak, de alulmaradtak a Fehérvár ellen a PEAC vízilabdázói. Kőszegiék az első negyed után 3 gólos hátrányba kerültek melyet már nem tudtak ledolgozni. Végül 8–13-as vendég siker született.

PTE PEAC Mighty Bulls–Fehérvár VSE 8–13 (1–4, 2–2, 3–2, 2–5)

PEAC gólszerzők: Kőszegi 3., Jámbor 2., Szilágyi 1., Palatinus 1., Gelencsér 1.

Szép győzelemmel sikerült kezdenie idényét a PVSK pólósainak. A Vasút Győrbe látogatott a nyitányon, ahol nem hagyott sok kérdést. Lajkóék három negyedet is bezsebelve, tíz gólos különbséggel nyerték meg első mérkőzésüket, amellyel mindenki előtt világossá tették bajnoki céljaikat.

UNI-Győr GYVSE–PVSK-Mecsek Füszért 8–18 (3–5, 1–1, 2–6, 2–6)

PVSK gólszerzők: Aranyi 3., Mészáros 3., Lajkó 2., Cseh 2., Volhofer 2., Matesz 2., Doma 1., Sipos 1., Kókai 1., Arató 1.