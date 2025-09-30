Rögtön az élre ugrott a PEAC

Előbbi együttes férfi csapata három rangadónak is beillő összecsapást vívott, melyeket egytől egyig megis nyert, ami következtében a tabella tetejére ugrott. A egyetemisták lány csapata szintén sikert aratott.

A Komlói fiúk, egy mérkőzést nyertek, egyet pedig elvesztettek a hétvégén, melynek következtében jelenleg negyedikek a ligában.

Férfi Extraliga eredmények:

Dunakeszi VSE–PTE PEAC Kalo-Méh I. 2:5 (Szántosi 2, Pető 1, Molnár 1 és a Pető–Szántosi páros),

PTE PEAC Kalo-Méh I.–Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer I. 6:1 (Pető 2, Szántosi 2, Molnár 1 és a Pető–Szántosi páros)

PTE PEAC Kalo-Méh I.–CVSE Vulkán Hotel és Fürdő I. 5:2 (Pető 2, Szántosi 2 és a Pető–Szántosi páros)

Komlói Bányász–Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő I. 5:2 (Gergely – Szita páros, Gergely 1, Szita 2, Both 1)

Komlói Bányász–Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer I. 2:5 (Szita 1, Poór 1.)

Női Extraliga eredmények:

PTE PEAC Kalo-Méh–Kiskunmajsai AC 5:2 (Dari 2, Nagy R. 2, Nagy J.–Nagy R. páros)