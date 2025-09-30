szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

3 órája

Rögtön az élre ugrott a PEAC

Címkék#PTE PEAC Kalo-Méh I#Komlói Bányász#Dunakeszi VSE

Ismét asztalhoz álltak a baranyai asztaliteniszezők az Extraligában. Eredményesen szerepelt a PTE PEAC Kalo–Méh, valamint a Komlói Bányász gárdája is.

Bama.hu

Előbbi együttes férfi csapata három rangadónak is beillő összecsapást vívott, melyeket egytől egyig megis nyert, ami következtében a tabella tetejére ugrott. A egyetemisták lány csapata szintén sikert aratott.

A Komlói fiúk, egy mérkőzést nyertek, egyet pedig elvesztettek a hétvégén, melynek következtében jelenleg negyedikek a ligában.

Férfi Extraliga eredmények:

Dunakeszi VSE–PTE PEAC Kalo-Méh I. 2:5 (Szántosi 2, Pető 1, Molnár 1 és a Pető–Szántosi páros), 

PTE PEAC Kalo-Méh I.–Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer I. 6:1 (Pető 2, Szántosi 2, Molnár 1 és a Pető–Szántosi páros) 

PTE PEAC Kalo-Méh I.–CVSE Vulkán Hotel és Fürdő I. 5:2 (Pető 2, Szántosi 2 és a Pető–Szántosi páros) 

Komlói Bányász–Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő I. 5:2 (Gergely – Szita páros, Gergely 1, Szita 2, Both 1) 

Komlói Bányász–Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer I. 2:5 (Szita 1, Poór 1.)

Női Extraliga eredmények:

PTE PEAC Kalo-Méh–Kiskunmajsai AC 5:2 (Dari 2, Nagy R. 2, Nagy J.–Nagy R. páros)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu