szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

1 órája

Se pénz, se pálya, se felszerelés: így élte túl legnagyobb válságát a Mohácsi TE 1888

Címkék#retro#világháború#Mohácsi TE 1888

Az 1888-ban alapított Mohácsi TE több nehéz időszakon is átesett. Mind közül az egyik legjelentősebb 1922 augusztusára esett. Akkor a településen a sportélet szinte a nulla szintre esett vissza. Kongatta is a vészharangot a Mohácsi Hírlap meg nem nevezett szerzője. Végül a viharfellegek elvonultak, hiszen egy évre rá már átadták a Deák téri sportpályát. Ami ma már csupán az emlékek tárházában létezik.

Pucz Péter (Mohácsi Újság.hu)
Se pénz, se pálya, se felszerelés: így élte túl legnagyobb válságát a Mohácsi TE 1888

Pár évtizeddel később pedig már a magyar és a horvát foci reménységei csaptak össze Mohácson

Fotó: Laufer László

Az első nagy világégés, majd a szerb megszállás időszaka jelentős mértékben visszavetette a baranyai sportéletet is. Nem lehetett ez alól kivétel Mohács sem. A Mohácsi TE ugyan már 1888-ban megalakult, de sok biztató dolgot ’22-ben nem volt érdemes róla feljegyezni. Mert csupán az MTE neve létezett, de azt tartalommal képtelenek voltak megtölteni.

A felvirágoztatás feladatát hatalmas munkaként jellemezték, de talán pont ennek okán, senki sem szeretett volna a dolog élére állni. Röviden a Mohácsi Hírlap augusztus 27-én megjelent lapszámában úgy foglalta össze: se felszerelés, se tornaterem, se sporttelep nem állt rendelkezésre.

Ezek hiányában valóban nagyon nehéz megszervezni a sportéletet. Ami jellemzően akkor is a labdarúgás köré épült. Annak jótékony hatásaként aztán beindulhatott volna több, más sportág is. De csupán eseti módon megrendezett találkozókról cikkeztek a sajtótudósítások. Arról nem szólt a fáma, az alkalmi összecsapásoknak hol lelték meg a helyszínét. Csak a válságról értekeztek, a legkomolyabbról, ami addig megesett velük.

Az akkor éppen községi rangban lévő Mohács esetében az egyesület – a Mohácsi TE – kérvényezte egy sporttelep megépítésének lehetőségét, támogatását. A helyi elöljárók az akkoriban még teljesen más képet mutató Deák tér környezetét tartották arra alkalmasnak. De felmerült annak aggálya, hogy azt a részt később szerették volna felparcellázni, magyarul értékesíteni.

Az óvatosak pedig felhívták a figyelmet arra, egy ilyen létesítményt az ára miatt, meg az építkezés nagyságrendje okán, csak kellően megalapozott tervek mentén lehet végrehajtani. Ennek ellenére, a hitelesnek tűnő jelentések szerint, az egykori vásártér mellett állt 1923-ban a sporttelep vaskapuja, ahol az avatásra várva nemzeti színű zászló lengett.

A megnyitó előtt egy évvel Kiss Ferenc, az MTE művezetője (nyilván valami ügyvezetőféle lehetett) azzal állt elő, a legjobb helyszín szerinte a Szepessy-park lehetne. Ami elhagyott területnek számított, az egykori feljegyzések szerint „őserdei” állapotok uralkodtak ott. A felvetést a tagság fanyalogva fogadta, de kisebb idő elteltével, egyre nagyobb támogatottságra tett szert.

Olyan ideák is felmerültek, amik lehetővé tették volna a futballpálya mellett futópálya, teniszpálya, ugróhelyek kialakítását is. Télen meg korcsolyapályát képzeltek el a fantáziadús mohácsi sportrajongók. Ehhez még jelentős fakivágásokra sem lett volna szükség az időszak felmérései, helyzetjelentései szerint. Csak a korhadt törzseknek estek volna neki fűrészekkel.

Az egyik sarokba meg sportházat álmodtak meg a lelkes gondolkodók. Ebből végül semmi sem lett. Illetve, a Kórház utcai pálya később épült meg.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu