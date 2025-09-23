22 perce
Kifakadt a játékvezetésre a baranyai csapat mestere: megszólaltak a bírók is
Felperzselődtek az indulatok, de mindkét fél elmondhatta a véleményét. Így érzett a Siklós mestere a játékvezetéssel kapcsolatban.
Nem egyszerű az élete a labdarúgásban sem a vezetőedzőknek, sem a játékvezetőknek. Mindkét felet megannyi indulat és kritika éri, gyakran egymástól is. Most ez a vita ismét lángra kapott egy hétvégi mérkőzést követően. Siklós
A Baranya Vármegyei I. osztály 4. fordulójában rendezték ugyanis az Alpassport Siklós–Mohácsi TE 1888 összecsapást, amely a vendégek 5–0-ás győzelmével végződött.
Ugyanakkor nem csak az eredmény miatt maradt érdekes a találkozó, hanem a Bíró Ferenc vezetőedző kiállítása miatt is. A siklósi mester noha kiállítását jogosnak érezte, kifejezte nem tetszését a hétvégi játékvezetéssel kapcsolatban.
- – Kezdjük ott, hogy tudom jól, hogy ezen a szinten senki sem profi. Emberek vagyunk, mindenki hibázhat. Ugyanakkor, amit én hétvégén tapasztaltam az nálam kiverte a biztosítékot. – kezdte a baranyai tréner. – Nem azért vagyok dühös, mert kiállítottak, de a játékvezető viselkedése nekem nem fért bele. Végig arrogánsan viselkedett a stábbal és a játékosaimmal is. Voltak olyan megjegyzései, amiket futballpályán játékvezető nem engedhet meg magának, mint a „hülye gyerek, mit dumálsz, kiállítsalak?”. De volt arra is példa, hogy azt hallottam tőle egy ellenünk elkövetett szabálytalanságot követően, hogy „láttam, hogy fault volt”, majd mosolyogva elsétált. Majd volt egy szituáció, amikor az egyik játékosomat két kézzel kilökték, mire a sporttárs továbbot intett. Értem én, hogy megye I.-ről beszélünk, de ekkora és ennyi szarvashibát véteni, ráadásul a kommunikáció nem mindegy. Nem szoktam mostanában bírózni, mi sem vagyunk szentek, tudom milyen a megyei futball, de most muszáj volt ezeket kiadnom magamból.
Az eset kapcsán kerestük az MLSZ Baranyai Igazgatóságát és a Játékvezetői bizottságot. Utóbbi elnöke Nagy István reagált a Siklós edzőjének gondolataira.
- – Mivel az érintett mérkőzésen nem vettem részt, s a meccs után hozzám panasz, észrevétel, telefon nem érkezett, ezért érdemben az üggyel kapcsolatban csak általánosságban tudok megnyilvánulni. Amennyiben valóban ilyen tartalmú kommunikáció hangzott el a játékvezető részéről az semmi esetre sem elfogadható, követendő példa, ez semmilyen szövegkörnyezetben nem hangozhat el így egyetlen játékvezető részéről sem. Az elnökség részéről igyekszünk felhívni a játékvezetők figyelmét arra, hogy tisztelettel kommunikáljanak a mérkőzések folyamán mind a csapatokkal, mind a kispadon helyet foglalókkal, még akkor is, ha sok esetben a kölcsönösség nem biztosított a másik fél részéről. Hibák mindenhol vannak, ráadásul több, mint 120 játékvezető tevékenykedik a vármegyében hétvégente. Különböző habitusú, képességekkel és készségekkel vagyunk megáldva, ahogy ez egy egyesületet jellemez. Nem mindenki ugyan úgy fog reagálni egy-egy eset kapcsán. A mi munkánkat megyei szinten nem segíti VAR sem. Azt is érzem olykor túl nagy indulatok zúdulnak a játékvezetők felé a mérkőzések folyamán. Nem akarom felmenteni a kollégáimat sem minden alól, de szerintem sok esetben a partnerség és egymás tisztelete, megbecsülése sokkal virágzóbb eredményt hozna, mint az ellenség kép kialakítása a bírókkal szemben. A játékvezetésben a hiba lehetősége mindig is jelen lesz, hiszen ember végzi a tevékenységet. Mi abban tudunk fejlődni, hogy a hibák számát egy mérkőzésen minimalizáljuk, ám ehhez a másik oldal partnersége is szükségeltetik, hogy mindenki számára elfogadható légkörben érjen végett a mérkőzés.