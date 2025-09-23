Kifakadt a játékvezetésre a baranyai csapat mestere: megszólaltak a bírók is

Nem egyszerű az élete a labdarúgásban sem a vezetőedzőknek, sem a játékvezetőknek. Mindkét felet megannyi indulat és kritika éri, gyakran egymástól is. Most ez a vita ismét lángra kapott egy hétvégi mérkőzést követően. Siklós

A Siklós mestere kifakadt a játékvezetésre

Fotó: A.G.B.

A Baranya Vármegyei I. osztály 4. fordulójában rendezték ugyanis az Alpassport Siklós–Mohácsi TE 1888 összecsapást, amely a vendégek 5–0-ás győzelmével végződött.

Ugyanakkor nem csak az eredmény miatt maradt érdekes a találkozó, hanem a Bíró Ferenc vezetőedző kiállítása miatt is. A siklósi mester noha kiállítását jogosnak érezte, kifejezte nem tetszését a hétvégi játékvezetéssel kapcsolatban.

– Kezdjük ott, hogy tudom jól, hogy ezen a szinten senki sem profi. Emberek vagyunk, mindenki hibázhat. Ugyanakkor, amit én hétvégén tapasztaltam az nálam kiverte a biztosítékot. – kezdte a baranyai tréner. – Nem azért vagyok dühös, mert kiállítottak, de a játékvezető viselkedése nekem nem fért bele. Végig arrogánsan viselkedett a stábbal és a játékosaimmal is. Voltak olyan megjegyzései, amiket futballpályán játékvezető nem engedhet meg magának, mint a „hülye gyerek, mit dumálsz, kiállítsalak?”. De volt arra is példa, hogy azt hallottam tőle egy ellenünk elkövetett szabálytalanságot követően, hogy „láttam, hogy fault volt”, majd mosolyogva elsétált. Majd volt egy szituáció, amikor az egyik játékosomat két kézzel kilökték, mire a sporttárs továbbot intett. Értem én, hogy megye I.-ről beszélünk, de ekkora és ennyi szarvashibát véteni, ráadásul a kommunikáció nem mindegy. Nem szoktam mostanában bírózni, mi sem vagyunk szentek, tudom milyen a megyei futball, de most muszáj volt ezeket kiadnom magamból.

Az eset kapcsán kerestük az MLSZ Baranyai Igazgatóságát és a Játékvezetői bizottságot. Utóbbi elnöke Nagy István reagált a Siklós edzőjének gondolataira.