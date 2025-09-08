3 órája
Megindult a második baranyai versenysorozat is
Az elsőosztályt és a kupát követően, megkezdték küzdelmeiket a másodosztályú csapatok is. A Kaitz Agro SK Somberek és a Közműépker Lánycsók SE együttese előrébb hozta mérkőzésüket az őszi szezonzáró 13. fordulóból.
Így tehát érdekes helyzet állt elő, mindenesetre megnyílt az új idény, nem is akárhogy. Teljes lendülettel vágtak neki ugyanis a hazai futballisták első mérkőzésüknek, s ennek hála már az első játékrészben három gólos előnyt sikerült kialakítaniuk riválisukkal szemben. A fordulást követően sem állt le Kvanduk János legénysége, az 51. percben egy lélektanilag is fontos találattal lezárték a szezonnyitó legfontosabb kérdéseit.
Noha a 70. percben Bérces betalált a vendégektől, ez már csak szépségtapaszként szolgálhatott a lánycsóki alakulatnak. Megnyílt tehát az új szezon, jövő héten pedig a többiek is csatlakozhatnak a pályán.
Kaitz Agro SK Somberek–Közműépker Lánycsók 4–1 (3–0)
Somberek: Seregi – Fehér (Marosi, 76.), Bakó, Gulyás, Balogh – Sovák, Vodli, Michelisz (Lakatos, 69.), Csizmadia (Szabó, 86.) – Mester, Jordán (Keszthelyi, 71.). Vezetőedző: Kvanduk János.
Lánycsók: Bednár (Várda, 71.) – Varga, Schneider, Alföldi (Madács, 46.), Lóki (Kófiás–Horváth, 71.) – Bérces, Román (Váradi, 46.), László F. (Halas, 67.), Sas A. (Kiss, 58.) – Simó (Szabó, 71.), Sas V. Vezetőedző: Brecska László.
Gólszerzők: Balogh (23.), Vodli (27., 51.), Bakó (41.) ill. Bérces (70.).