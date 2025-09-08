Megindult a második baranyai versenysorozat is

Az elsőosztályt és a kupát követően, megkezdték küzdelmeiket a másodosztályú csapatok is. A Kaitz Agro SK Somberek és a Közműépker Lánycsók SE együttese előrébb hozta mérkőzésüket az őszi szezonzáró 13. fordulóból.

Gólgazdag meccs az előrehozott szezonnyitón

Fotó: SK Somberek

Így tehát érdekes helyzet állt elő, mindenesetre megnyílt az új idény, nem is akárhogy. Teljes lendülettel vágtak neki ugyanis a hazai futballisták első mérkőzésüknek, s ennek hála már az első játékrészben három gólos előnyt sikerült kialakítaniuk riválisukkal szemben. A fordulást követően sem állt le Kvanduk János legénysége, az 51. percben egy lélektanilag is fontos találattal lezárték a szezonnyitó legfontosabb kérdéseit.

Noha a 70. percben Bérces betalált a vendégektől, ez már csak szépségtapaszként szolgálhatott a lánycsóki alakulatnak. Megnyílt tehát az új szezon, jövő héten pedig a többiek is csatlakozhatnak a pályán.

Somberek: Seregi – Fehér (Marosi, 76.), Bakó, Gulyás, Balogh – Sovák, Vodli, Michelisz (Lakatos, 69.), Csizmadia (Szabó, 86.) – Mester, Jordán (Keszthelyi, 71.). Vezetőedző: Kvanduk János.

Lánycsók: Bednár (Várda, 71.) – Varga, Schneider, Alföldi (Madács, 46.), Lóki (Kófiás–Horváth, 71.) – Bérces, Román (Váradi, 46.), László F. (Halas, 67.), Sas A. (Kiss, 58.) – Simó (Szabó, 71.), Sas V. Vezetőedző: Brecska László.

Gólszerzők: Balogh (23.), Vodli (27., 51.), Bakó (41.) ill. Bérces (70.).