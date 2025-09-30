szeptember 30., kedd

Labdarúgás

2 órája

Úgy tették le a fegyvereket a stadionba lépéskor, mint kabátot a ruhatárban

Címkék#Komlói Bányász#Magyar Népköztársaság-kupa#Újpest

Ötvennégy éve ünnepelte egyik legnagyobb sikerét, a belgrádi 2–1-es győzelmét a Komlói Bányász labdarúgócsapata, ami láncreakciót indított a klub életében. Stier József idézte fel az eseményeket.

Kvanduk Bence

Az 1971-es esztendő tavaszán bejutott a Magyar Népköztársaság-kupa fináléjába a Komlói Bányász, s ugyan 3–2-es vereséget szenvedett az Újpest ellen, ellenfele a bajnokságot is megnyerte, s így a baranyaiakra szállt a Kupagyőztesek Európa-kupája indulási jog. Stier Józsefet kértük, hogy elevenítse fel az akkor történteket.

Stier József a Dunántúli Napló 1971. szeptember 30-i számának hasábjait töltötte meg élettel szerkesztőségünkben
Fotó: Kovács Liliána
Fotó: Kovács Liliána

– A Komlói Bányász Európa akkori egyik legnagyobb csapatával, a Crvena zvezdával került szembe. Az első mérkőzés Komlón volt, ahol az ellenfél méltóan híréhez 7-2-re megverte a Bányászt a kökönyösi stadionban. Nagy nézőközönség előtt, a magyar televízió közvetítésében egy gyönyörű nagy vereséget szenvedtünk – idézte fel a KBSK akkori elnöke. – De ez nem rémítette el a komlói csapatot. Lantos Mihály edző, aki az aranycsapat tagja volt, lelket öntött a fiúkba, biztatta őket, hogy nincs lehetetlen, igenis, nekünk helyt kell állni. 

Az együttesnek a visszavágón szakadó esőben kellett bemutatnia tudását a Crvena zvezda otthonában, s ugyan a hazaiak vezetést szereztek a 40. percben, pillanatokkal később már Juhász Tibor egyenlített is, s a fordulást követően Bencsik Vilmos a győztes találatot is megszerezte.

– Belgrádban, szakadó esőben a 70 ezer nézőt befogadni képes stadionban mintegy háromezer ember vacogott, fázott és fagyoskodott. Ott volt legalább hatvan komlói fiatalember, szurkoló. Elvittük magunkkal az ifi csapatot, hogy lássák, ilyen is van a világban. Egy ilyen nagy csapat ellen a komlói bányász tud játszani, és ezt ők megnézhették a helyszínen. Csodák csodájára a Komlói Bányász 2–1-re nyert – tette hozzá.

Belgrád azonban nem a végállomás, hanem a rajtkő lett Stier Józsefék számára

Ezzel azonban nem ért véget a Bányász külföldi kalandja.

– Meglepetésemre jelentették a helyi sportvezetők, hogy szeretne beszélni velem egy menedzser. Természetesen találkoztam vele, aki elmondta, a jövő héten a Fiorentinához szeretne elvinni minket egy barátságos mérkőzésre. Akkor az útlevelezés, vízum kérdések bonyolultabbak voltak, mint napjainkban. Kértem egy pár órát várjon, mert szerencsémre dr. Terpitkó András, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is ott volt Belgrádban. Új-Belgrádban a szállodájában találkoztam vele, hogy az engedélyét kérjem, boldogan belement. El is mentünk Firenzében, ahol 1–1-et játszottunk – folytatta.

A kontinens határain túl folytatódott a kaland

A belgrádi és olasz szép eredmény pedig újabb lehetőséget hoztak.

– Ennek a következménye az volt, hogy a Komlói Bányásznak jó neve lett a menedzserek körében, és a Legia Varsóval együtt turnézhattunk Dél-Amerikában. Kolumbiában, Ecuadorban és Costa Ricában léptünk pályára, és egyetlen meccset sem vesztettünk el – jelentette.

A Dél-amerikai túra pedig további életre szóló élményekkel gazdagította a csapat tagjait.

– Kolumbiában a kávé ünnepén szerepeltünk, és az esemény szépség királynője volt, aki a kezdőrúgást elkövette, mert magassarkú cipőben azért nem volt egyszerű eltalálni a pöttyöst. Ott láttam először olyat is, hogy a mérkőzésekre csak úgy lehetett belépni, ha a kézifegyvereket letették a szurkolók. Jöttek a nézők, és szépen, mint ahogy a nagy kabátot a ruhatárba, úgy letették a géppisztolyt, a puskát, a pisztolyt, vagy bármit. Ez egy félelmetesen nagy élmény volt – mesélte.

