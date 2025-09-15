szeptember 15., hétfő

Labdarúgás

2 órája

Mesterhármassal vették be a tavalyi bajnok kapuját

Címkék#Pécsvárad#Himesháza#PEAC

Puskás Patrik

Megindult az összes baranyai bajnokság, nincs ez másképp a második vonallal sem. Az első fordulóban születtek papírforma eredmények, de itt-ott az is megdőlt. Győzelemmel indult a Szederkény idénye.

Szederkény
Győzelemmel kezdett a Szederkény
Fotó: Kovács Liliána

Utóbbira példa a nyitómeccs, ahol a tavaly nem a legerősebb csapatok közt elhelyezkedő Szajk, vendég környezetben legyűrte a Kétújfalu gárdáját. Meglepetésként lehet tekinteni arra is ugyanakkor, hogy a címvédő Véméndre kemény vereséget mért a Beremend gárdája. A mesterhármast jegyző Dobrosi Krisztiánék 5–2-re múlták felül a tavalyi bajnokot.

Remekül kezdte az idényt továbbá a Pécsvárad gárdája is, amely újoncként 2–1-re legyűrte a PEAC harmadik csapatát. A tavalyi ezüstérmes Szederkény nagyot csatázott a Lánycsók ellen. A kékeknél bemutatkozott a 2024/25-ös szezon I. osztályú gólkirálya Udvardi Dániel is, aki ugyan ezúttal rúgott gól nélkül maradt, de együttese mégis 2–1-re tudott diadalmaskodni.

A nyitóforduló legnagyobb különbségű győzelmét az Ócsárd SE aratta, amely öt gólt is vágott a Himesháza kapujába. Végezetül nyert az a Boda Diana, amely tavaly tavasszal remek formában szerepelt, s most vasárnap a Kaitz Agro SK Somberek legjobbjait is sikerült felülmúlniuk.

Kétújfalui SE–Szajki SE 0–1 (0–0)

Gólszerzők: Czikora (63.)

Pécsváradi Spartacus–PTE PEAC 2–1 (2–0)

Gólszerzők: Dénes (16.), Dorn (38.) ill. Pásztor (54.)

Ócsárd SE–Himesháza KSE 5–0 (3–0)

Gólszerzők: Pálfi (31., 48.), Gokl (32.), Kapusi (40. – büntetőből) Kovácsevics (71.)

Véménd KSE–Beremendi Építők 2–5 (2–1)

Gólszerzők: Sebestyén (10.), Kovács (24.) ill. Dobrosi (16., 67., 77.), Kisfalvi (54.), Bodó (88.)

Boda Diana–SK Somberek 1–0 (1–0)

Gólszerzők: Rigó (19. – büntetőből)

Közműépker Lánycsók–Szederkényi SE 1–2 (0–1)

Gólszerzők: László F. (70.), Ignácz (7.), Czibere (89.)

