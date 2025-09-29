Még mindig nem hibáztak: három száz százalékos csapat van továbbra is

Újabb hétvége, újabb forduló a baranyai II. vonalban. Megérte követni az eseményeket a 3. forduló alatt. A szombati játéknapot indították, ahol noha sokáig jól tartotta magát a Misinai Sasok, az egyik bajnoki esélyes, a Szederkény ellen, a második félidőben kiszakadt a gólzsák a vendégeknél, s hatot lőttek riválisuknak.

Fotó: Szederkényi SE

Ezt követően döntetlenre végzett egymás ellen a Kétújfalu és a Somberek együttese. Noha a vendégek kétszer is vezetést szereztek, Varga Zoltánék kétszer is vissza tudtak jönni az összecsapásba. Kemény küzdelemben, s huszonöt percet emberhátrányban játszva nyert a dobogó harmadik fokát elfoglaló Beremend a Boda otthonában.

Pontokkal távozott Pécsváradról az éllovas Ócsárd is. A sárga mezes alakulat továbbra is hibátlan, s abszolút harcban van II. osztály bajnoki címéért. A forduló zárómeccsén 5–0-ás győzelmet aratott a Véménd együttese a Himesháza ellen. Ezzel a tavalyi bajnok megszerezte idei első győzelmét, s talán képes volt áttörni egy gátat, amit követően megindulhat felfel a tabellán.

A góllövő listát továbbra is Dobrosi Krisztián vezeti, aki mellé felzárkózott hétvégi mesterhármasával László Ferenc, a 3 találatosok mezőnyét pedig Ignácz Olivér, Kovács Róbert és Németh Máté foglalja el.

Misinai Sasok–Szederkényi SE 0–6 (0–1)

Misinai Sasok: Bodovics – Takács, Fáy D., Győrfi (Sánta, 80.), Ecet (Fáy Sz., 46.) – Walter, Szabó, Várszegi (Kordé, 46.), Kiss – Grósz, Mészáros (Balog, 64.). Vezetőedző: Grósz Szilárd.

Szederkény: Andorkó (Körösztös, 74.)– Dénes, Kopeczky, Mándity, Werner V. – Hidasi, Bárány (Spannenberger, 65.), Czibere (Ignácz, 62.), Cseke – Hoffmann (Dittrich, 71.), Hergenrőder. Vezetőedző: Tasselmájer Adrián.

Gólszerzők: Dénes (44.), Czibere (48.), Bárány (60.), Dittrich (75.), Ignácz (76., 87.)

Kétújfalui SE–Kaitz Agro SK Somberek SE 2–2 (1–1)

Kétújfalu: Gyalus – Varga V. (Szabó, 55.), Katona (Klauz, 72.), Tóth, Bizderi – Klózer, Somogyi, Németh, Nagy, Rónai – Varga Z.. Vezetőedző: Varga Zoltán.

Somberek: Gamós – Jordán (Michelisz, 62.), Gulyás, Bakó, Balogh – Matus, Sovák (Bencze, 83.), Csizmazia (Szabó Zs., 74.), Szabó D., – Mester, Fehér. Vezetőedző: Kvanduk János.

Gólszerzők: Rónai (32.), Klózer (78.) ill. Mester (14.), Fehér (69.)