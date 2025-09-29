szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

26 perce

Még mindig nem hibáztak: három száz százalékos csapat van továbbra is

Címkék#Pécsvárad#sasok szederkény#Ócsárd

Tartalmas forduló zárult le. Hibátlan maradt többek között a Szederkény csapata.

Puskás Patrik

Újabb hétvége, újabb forduló a baranyai II. vonalban. Megérte követni az eseményeket a 3. forduló alatt. A szombati játéknapot indították, ahol noha sokáig jól tartotta magát a Misinai Sasok, az egyik bajnoki esélyes, a Szederkény ellen, a második félidőben kiszakadt a gólzsák a vendégeknél, s hatot lőttek riválisuknak.

Szederkény
Fotó: Szederkényi SE

Ezt követően döntetlenre végzett egymás ellen a Kétújfalu és a Somberek együttese. Noha a vendégek kétszer is vezetést szereztek, Varga Zoltánék kétszer is vissza tudtak jönni az összecsapásba. Kemény küzdelemben, s huszonöt percet emberhátrányban játszva nyert a dobogó harmadik fokát elfoglaló Beremend a Boda otthonában. 

Pontokkal távozott Pécsváradról az éllovas Ócsárd is. A sárga mezes alakulat továbbra is hibátlan, s abszolút harcban van II. osztály bajnoki címéért. A forduló zárómeccsén 5–0-ás győzelmet aratott a Véménd együttese a Himesháza ellen. Ezzel a tavalyi bajnok megszerezte idei első győzelmét, s talán képes volt áttörni egy gátat, amit követően megindulhat felfel a tabellán.

A góllövő listát továbbra is Dobrosi Krisztián vezeti, aki mellé felzárkózott hétvégi mesterhármasával László Ferenc, a 3 találatosok mezőnyét pedig Ignácz Olivér, Kovács Róbert és Németh Máté foglalja el.

Misinai Sasok–Szederkényi SE 0–6 (0–1)

Misinai Sasok: Bodovics – Takács, Fáy D., Győrfi (Sánta, 80.), Ecet (Fáy Sz., 46.) – Walter, Szabó, Várszegi (Kordé, 46.), Kiss – Grósz, Mészáros (Balog, 64.). Vezetőedző: Grósz Szilárd.
Szederkény: Andorkó (Körösztös, 74.)– Dénes, Kopeczky, Mándity, Werner V. – Hidasi, Bárány (Spannenberger, 65.), Czibere (Ignácz, 62.), Cseke – Hoffmann (Dittrich, 71.), Hergenrőder. Vezetőedző: Tasselmájer Adrián.
Gólszerzők: Dénes (44.), Czibere (48.), Bárány (60.), Dittrich (75.), Ignácz (76., 87.)

Kétújfalui SE–Kaitz Agro SK Somberek SE 2–2 (1–1)

Kétújfalu: Gyalus – Varga V. (Szabó, 55.), Katona (Klauz, 72.), Tóth, Bizderi – Klózer, Somogyi, Németh, Nagy, Rónai – Varga Z.. Vezetőedző: Varga Zoltán.
Somberek: Gamós – Jordán (Michelisz, 62.), Gulyás, Bakó, Balogh – Matus, Sovák (Bencze, 83.), Csizmazia (Szabó Zs., 74.), Szabó D., – Mester, Fehér. Vezetőedző: Kvanduk János.
Gólszerzők: Rónai (32.), Klózer (78.) ill. Mester (14.), Fehér (69.)

Boda Diana–Beremendi Építők 1–2 (0–1)

Boda: Tillai – Szabó, Meglicser, Kabashi A., Szabados – Kolonits B., Baráth, Székelyhidi, Duraku (Rigó, 46.) – Szőlősi (Snobl, 57.), Kelemen. Vezetőedző: Kolonits István.
Beremend: Székely – Sztojka, Svegál, Müller, Hegedűs (Nozica, 84.) –Bodó, Kisfalvi (Török, 93.), Fürdős – Dobrosi, Halász, Fülöp. Vezetőedző: Wienert Zsolt.
Gólszerzők: Kabashi (52.),  ill. Sztojka (35.), Fürdős (45.)

  • Kiállítva: Bodó (65.)

Pécsváradi Spartacus SE–Ócsárd SE 0–2 (0–2)

Pécsvárad: Matesz – Rejtő (Dénes, 46.), Tóth, Vörös, Keszler – Fábos, Dénes-Gál, Dorn (Stercz, 78.), Schmidt (Schwartz, 61.) – Zsigrai, Kovács. Vezetőedző: Szigeti Endre.
Ócsárd: Berki – Lukács, Auer, Gulyás, Balogh – Pretzl, Pálfi (Doszpot, 89.), Mang (Takács, 78.) – Gokl (Bencze, 64.), Kovácsevics (Kőszegi, 91.), Kapusi (Horváth, 64.). Csapatvezető: Duka György
Gólszerzők: Kovácsevics (44.), Lukács (45+2.)

Közműépker Lánycsók SE–PTE PEAC III 3–0 (2–0)

Lánycsók: Kengyel – Schneider, Varga, Alföldi, Bérces (Kófiás-Horváth, 86.) – Halas, Váradi (Szabó, 78.), László, Román (Verbulecz, 67.) – Sas, Papp (Elkekes, 58.). Vezetőedző: Brecska László.
PEAC III: Ughy – Rab (Tallósi, 46.), Amigya, Belák, Molnár (Turi, 56.) – Feldusz, Lovas (Grassy, 70.), Pásztor – Huszanai (Kónya, 70.), Németh, Fehér (Szabó, 46.). 
Gólszerzők: László (20., 22., 84. – utóbbi büntetőből)

Véménd KSE–Himesházi KSE 5–0 (2–0)

Véménd: Herold (Mozsgai, 81.) – Sebestyén Á. (Nagy, 63.), Tompa (Mészáros, 75.), Forray (Kocsi, 72.), Varga – Farkas (Tefner, 81.), Kovács, Béres, Zimmer – Hock, Schliffer (Sebestyén H., 66.). Vezetőedző: Bíró Ferenc.
Himesháza: Győrfi – Svegál D. (Kismándor, 59.), Bazsonyi, Nagyfalusi (Walter, 46.), Balogh – Körmöczi, Bíró (Fischer, 30., Töreki, 61.), Botos, Rang, Timár – Novák. Csapatvezető: Szendrő Zoltán.
Gólszerzők: Hock (10.), Tompa (29.), Kovács (46., 85.),  Schiffler (48.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu