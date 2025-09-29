26 perce
Még mindig nem hibáztak: három száz százalékos csapat van továbbra is
Tartalmas forduló zárult le. Hibátlan maradt többek között a Szederkény csapata.
Újabb hétvége, újabb forduló a baranyai II. vonalban. Megérte követni az eseményeket a 3. forduló alatt. A szombati játéknapot indították, ahol noha sokáig jól tartotta magát a Misinai Sasok, az egyik bajnoki esélyes, a Szederkény ellen, a második félidőben kiszakadt a gólzsák a vendégeknél, s hatot lőttek riválisuknak.
Ezt követően döntetlenre végzett egymás ellen a Kétújfalu és a Somberek együttese. Noha a vendégek kétszer is vezetést szereztek, Varga Zoltánék kétszer is vissza tudtak jönni az összecsapásba. Kemény küzdelemben, s huszonöt percet emberhátrányban játszva nyert a dobogó harmadik fokát elfoglaló Beremend a Boda otthonában.
Pontokkal távozott Pécsváradról az éllovas Ócsárd is. A sárga mezes alakulat továbbra is hibátlan, s abszolút harcban van II. osztály bajnoki címéért. A forduló zárómeccsén 5–0-ás győzelmet aratott a Véménd együttese a Himesháza ellen. Ezzel a tavalyi bajnok megszerezte idei első győzelmét, s talán képes volt áttörni egy gátat, amit követően megindulhat felfel a tabellán.
A góllövő listát továbbra is Dobrosi Krisztián vezeti, aki mellé felzárkózott hétvégi mesterhármasával László Ferenc, a 3 találatosok mezőnyét pedig Ignácz Olivér, Kovács Róbert és Németh Máté foglalja el.
Misinai Sasok–Szederkényi SE 0–6 (0–1)
Misinai Sasok: Bodovics – Takács, Fáy D., Győrfi (Sánta, 80.), Ecet (Fáy Sz., 46.) – Walter, Szabó, Várszegi (Kordé, 46.), Kiss – Grósz, Mészáros (Balog, 64.). Vezetőedző: Grósz Szilárd.
Szederkény: Andorkó (Körösztös, 74.)– Dénes, Kopeczky, Mándity, Werner V. – Hidasi, Bárány (Spannenberger, 65.), Czibere (Ignácz, 62.), Cseke – Hoffmann (Dittrich, 71.), Hergenrőder. Vezetőedző: Tasselmájer Adrián.
Gólszerzők: Dénes (44.), Czibere (48.), Bárány (60.), Dittrich (75.), Ignácz (76., 87.)
Kétújfalui SE–Kaitz Agro SK Somberek SE 2–2 (1–1)
Kétújfalu: Gyalus – Varga V. (Szabó, 55.), Katona (Klauz, 72.), Tóth, Bizderi – Klózer, Somogyi, Németh, Nagy, Rónai – Varga Z.. Vezetőedző: Varga Zoltán.
Somberek: Gamós – Jordán (Michelisz, 62.), Gulyás, Bakó, Balogh – Matus, Sovák (Bencze, 83.), Csizmazia (Szabó Zs., 74.), Szabó D., – Mester, Fehér. Vezetőedző: Kvanduk János.
Gólszerzők: Rónai (32.), Klózer (78.) ill. Mester (14.), Fehér (69.)
Boda Diana–Beremendi Építők 1–2 (0–1)
Boda: Tillai – Szabó, Meglicser, Kabashi A., Szabados – Kolonits B., Baráth, Székelyhidi, Duraku (Rigó, 46.) – Szőlősi (Snobl, 57.), Kelemen. Vezetőedző: Kolonits István.
Beremend: Székely – Sztojka, Svegál, Müller, Hegedűs (Nozica, 84.) –Bodó, Kisfalvi (Török, 93.), Fürdős – Dobrosi, Halász, Fülöp. Vezetőedző: Wienert Zsolt.
Gólszerzők: Kabashi (52.), ill. Sztojka (35.), Fürdős (45.)
- Kiállítva: Bodó (65.)
Pécsváradi Spartacus SE–Ócsárd SE 0–2 (0–2)
Pécsvárad: Matesz – Rejtő (Dénes, 46.), Tóth, Vörös, Keszler – Fábos, Dénes-Gál, Dorn (Stercz, 78.), Schmidt (Schwartz, 61.) – Zsigrai, Kovács. Vezetőedző: Szigeti Endre.
Ócsárd: Berki – Lukács, Auer, Gulyás, Balogh – Pretzl, Pálfi (Doszpot, 89.), Mang (Takács, 78.) – Gokl (Bencze, 64.), Kovácsevics (Kőszegi, 91.), Kapusi (Horváth, 64.). Csapatvezető: Duka György
Gólszerzők: Kovácsevics (44.), Lukács (45+2.)
Közműépker Lánycsók SE–PTE PEAC III 3–0 (2–0)
Lánycsók: Kengyel – Schneider, Varga, Alföldi, Bérces (Kófiás-Horváth, 86.) – Halas, Váradi (Szabó, 78.), László, Román (Verbulecz, 67.) – Sas, Papp (Elkekes, 58.). Vezetőedző: Brecska László.
PEAC III: Ughy – Rab (Tallósi, 46.), Amigya, Belák, Molnár (Turi, 56.) – Feldusz, Lovas (Grassy, 70.), Pásztor – Huszanai (Kónya, 70.), Németh, Fehér (Szabó, 46.).
Gólszerzők: László (20., 22., 84. – utóbbi büntetőből)
Véménd KSE–Himesházi KSE 5–0 (2–0)
Véménd: Herold (Mozsgai, 81.) – Sebestyén Á. (Nagy, 63.), Tompa (Mészáros, 75.), Forray (Kocsi, 72.), Varga – Farkas (Tefner, 81.), Kovács, Béres, Zimmer – Hock, Schliffer (Sebestyén H., 66.). Vezetőedző: Bíró Ferenc.
Himesháza: Győrfi – Svegál D. (Kismándor, 59.), Bazsonyi, Nagyfalusi (Walter, 46.), Balogh – Körmöczi, Bíró (Fischer, 30., Töreki, 61.), Botos, Rang, Timár – Novák. Csapatvezető: Szendrő Zoltán.
Gólszerzők: Hock (10.), Tompa (29.), Kovács (46., 85.), Schiffler (48.)