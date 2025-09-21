szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

4 órája

Lenullázta a dobogóst a Szentlőrinc

A labdarúgó NB II. 7. fordulójában közel állt a Szentlőrinc ahhoz, hogy elkapja a második helyezett Csákvárt, de végül osztoznia kellett a pontokon.

Kvanduk Bence

Tudta a Szentlőrinc, hogy kemény kilencven perc vár rá a forduló előtt még a második helyen álló Csákvár ellen, s ebben a szellemben is lépett pályára. A piros-fekete együttes egy-két apró hibát leszámítva stabilan irányított a mezőnyben, miközben a vendége gyors kontrákkal igyekezett áttörni a Dinnyés és Milovanovics jelentette falon.

Nyári lábában maradt a Szentlőrinc győztes gólja a Csákvár ellen
Fotó: Kovács Liliána

Többnyire sikertelen volt a vendég együttes, hiszen a legtöbb labda hosszan érkezett, vagy nagyon a pálya szélén találta meg Omingert, így pedig Gyurján kapuja nem forgott veszélyben. Eközben a Lőrinc több ígéretes beadásig is eljutott, de a fejesek, lövések rendre a kapu felett szálltak el.

Legközelebb a gólhoz az első félidő ráadásában Magyar Zsolt járt, aki már csak Gyurjánnal állt szemben, lapos kísérletét viszont hárította a hazai kapus.
A fordulás után is nagyrészt az történt, amit a hazaiak akartak. A Csákvár játékából minden veszély kihalt, míg Nyári több ígéretes lövést is eleresztett, gólt azonban ezen a napon nem láthattak a drukkerek.

SZENTLŐRINC–CSÁKVÁR 0–0

Labdarúgó NB II., 7. forduló. Szentlőrinc, 500 néző. Vezette: Katona B. (Mohos, Topálszki).
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Samson, 71.) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek (Czérna, 78.). Vezetőedző: Waltner Róbert. 
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Baracskai, 81.), Pál, Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Szalai P., 81.) – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger (Fejős, 75.) – Bányai (Simon A., 75.). Vezetőedző: Tóth Balázs.


 

