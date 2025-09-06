szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportműsor

3 órája

Hétvégén is pezseg a baranyai sportélet

Címkék#Himesháza KSE#Pécsváradi Spartacus SE#Orfű KSE

Puskás Patrik

A válogatott szünet ellenére is el lesznek látva sporteseményekkel a nézők. Szeptember első hétvégéjén emléktorna és emléknap is zajlik majd a kosárlabdázóknál, emellett pályára lép a PMFC női futballcsapata, valamint tovább pörög a baranyai első vonal, s megindulnak a vármegyei kupa küzdelmei is.

Szeptember, pmfc
Vendégbe utazik szeptember 6-án a PMFC
Fotó: Kovács Liliána

Szeptember 06., szombat

Kosárlabda  

Ivica Mavrenski emléktorna, KK Vojvodina–DEAC, 13.30, NKA Pécs–KK Crvena zvezda, 16.00.

Labdarúgás 

Simple Női Liga NB I., 3. forduló, MTK Budapest–PMFC, 17.00. 

Baranya vármegyei I. osztály, 2. forduló, Bólyi SE–PTE PEAC II. 15.00., Alpassport Siklós–Villány TC, Sport36 Komlói Bányász–Mohácsi TE 1888, Sellye Szentlőrinc II.–PVSK. 17.00. 

Baranya vármegyei Kupa, 1. forduló, Palotabozsok SE–Misinai Sasok, 17.00.

Szeptember, 07., Vasárnap

Kosárladbda 

Fűzy Ákos emléknap, PTE SZESZI, 17.00. 

Ivica Mavrenski emléktorna, KK Crvena zvezda–DEAC (11.00), KK Vojvodina–NKA Pécs (13.00)

Labdarúgás 

Baranya vármegyei I. osztály, 2. forduló, Nagykozár KSE–Gyógyfürdő Harkány. 17.00. 

Baranya vármegyei Kupa, 1. forduló, ESE Hidas–Báta KSE, BFA Szigetvár–Boda Diana, Lippó KSE–Szalánta Hunyadi SE, Hosszúhetényi Sport–Bogád Pogány SE, Kölkedi SE–Pellérd SE, Orfű KSE–Baksai SE, MUSE Szászvár–Szajki SE, Görcsönydobokai SE–Pécsváradi Spartacus SE, Bányász TC–Mágocs VSK, Vajszlói KSK–Szársomlyó SE, Borjádi SE–Himesháza KSE, Mozsgó SE–Kétújfalui SE, Szabadszentkirály FE–Beremendi Építők, DSE 2020–Sásd VSK, Drávaszabolcs–Gyódi Sportkör, Kökény SC–Olasz Község 2022 SE, Újpetre KSE–GSH Töttös SE, 17.00.

Baranya vármegyei II. osztály, 13. forduló, Kaitz Agro SK Somberek–Közműépker Lánycsók SE, 17.30.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu