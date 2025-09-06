Hétvégén is pezseg a baranyai sportélet

A válogatott szünet ellenére is el lesznek látva sporteseményekkel a nézők. Szeptember első hétvégéjén emléktorna és emléknap is zajlik majd a kosárlabdázóknál, emellett pályára lép a PMFC női futballcsapata, valamint tovább pörög a baranyai első vonal, s megindulnak a vármegyei kupa küzdelmei is.

Vendégbe utazik szeptember 6-án a PMFC

Fotó: Kovács Liliána

Szeptember 06., szombat

Kosárlabda

Ivica Mavrenski emléktorna, KK Vojvodina–DEAC, 13.30, NKA Pécs–KK Crvena zvezda, 16.00.

Labdarúgás

Simple Női Liga NB I., 3. forduló, MTK Budapest–PMFC, 17.00.

Baranya vármegyei I. osztály, 2. forduló, Bólyi SE–PTE PEAC II. 15.00., Alpassport Siklós–Villány TC, Sport36 Komlói Bányász–Mohácsi TE 1888, Sellye Szentlőrinc II.–PVSK. 17.00.

Baranya vármegyei Kupa, 1. forduló, Palotabozsok SE–Misinai Sasok, 17.00.

Szeptember, 07., Vasárnap

Kosárladbda

Fűzy Ákos emléknap, PTE SZESZI, 17.00.

Ivica Mavrenski emléktorna, KK Crvena zvezda–DEAC (11.00), KK Vojvodina–NKA Pécs (13.00)

Labdarúgás

Baranya vármegyei I. osztály, 2. forduló, Nagykozár KSE–Gyógyfürdő Harkány. 17.00.

Baranya vármegyei Kupa, 1. forduló, ESE Hidas–Báta KSE, BFA Szigetvár–Boda Diana, Lippó KSE–Szalánta Hunyadi SE, Hosszúhetényi Sport–Bogád Pogány SE, Kölkedi SE–Pellérd SE, Orfű KSE–Baksai SE, MUSE Szászvár–Szajki SE, Görcsönydobokai SE–Pécsváradi Spartacus SE, Bányász TC–Mágocs VSK, Vajszlói KSK–Szársomlyó SE, Borjádi SE–Himesháza KSE, Mozsgó SE–Kétújfalui SE, Szabadszentkirály FE–Beremendi Építők, DSE 2020–Sásd VSK, Drávaszabolcs–Gyódi Sportkör, Kökény SC–Olasz Község 2022 SE, Újpetre KSE–GSH Töttös SE, 17.00.

Baranya vármegyei II. osztály, 13. forduló, Kaitz Agro SK Somberek–Közműépker Lánycsók SE, 17.30.