Szinte lemásolta a válogatottat a PEAC

A PEAC mindeközben sajnos szinte lemásolta a magyar válogatott előző esti meccsét. Negyedóra után ugyanis kettővel vezettek az egyetemiek a Pénzügyőr ellen, de a fordulás után gyorsan szépítettek a hazaiak, majd Szabó Zalánt is kiállította a játékvezető. Emberhátrányban pedig nem sikerült megtartania a pécsi együttesnek előnyét. A hasonlóság itt ért véget, mert a PEAC-cal szemben fordított is ellenfele a 94. percben.

Pénzügyőr SE–PTE-PEAC 3–2 (0–2)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 7. forduló.

PEAC: Varga D. – Varga B., Encz, Than, Kaszás B. – Ócsai (Győri, 87.), Bozóki – Szabó Z., Lengyel Sz., Schuszter (Czimmerman, 64.) – Pressing (Major P., 76.). Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Molnár M. (56.), Földi (88.), Simon A. (90+4.), ill. Pressing (4.), Lengyel Sz. (12.).

Kiállítás: Szabó Z. (62.).