Szlalomverseny

4 órája

Kemény csata az esőben: trükkössé tette a pályát a csapadék

Címkék#versenypálya#Metró Reklám Országos Szlalom Show Verseny#Pécsi Autósport Fesztivál

Az időjárás nem kedvezett a nézőknek, és a pilóták dolgát is megnehezítette, akik rajthoz álltak a hétvégén a IV. Pécsi Autósport és Családi Fesztiválon.

Kvanduk Bence

Nem hozott verőfényes napsütést a szombati nap, sőt, mondhatni elmosta a szervezők terveit az eső a Pécsi Autósport Fesztiválon. Ennek ellenére természetesen az ezzel egybekötött szlalomverseny, a Metró Reklám Országos Szlalom Show Verseny az Intercars Kupáért résztvevői nem tétlenkedtek, s összemérték tudásukat a kialakított versenypályán.

A szlalomverseny során jól jön a Swiftek mozgékonysága
Fotó: Löffler Péter

A leggyorsabbnak Szollár Norbert bizonyult egy Suzukival, aki 2:10.06-os időt teljesített. Őt Mészáros Attila egy Birel Art DD2-essel követte, s a dobogó egy másik Suzuki zárta, amit Laczkó Csongor vezetett. Persze az idő közben leszakadó vízmennyiség alaposan átírta az esélyeket, s nehezebb kihívás elé állította a versenyzőket, főleg azokét, akik később rajtoltak.

Metró Reklám Országos Szlalom Show Verseny az Intercars Kupáért dobogósai

Abszolút: 1. Szollár Norbert (2:10.06), 2. Mészáros Attila (2:10.45), 3. Laczkó Csongor (2:12.80).
0-1000 köbcenti: 1. Pathy László, 2. Nagy György, 3. Sík Gábriel.
1001-1300 köbcenti: 1. Alföldi Soma, 2. Todero Botond, 3. Libinyi Martin.
1301-1600 köbcenti: 1. Szollár Norbert, 2. Váradi Zoltán, 3. dr. Kocsis Gergely.
1601-2000 köbcenti: 1. Molnár Dániel, 2. Biros Adrián, 3. Papp Krisztián.
2000 köbcenti felett: 1. Radics Ákos, 2. Keitz Máté, 3. Fazekas Gábor.
Prototípus: 1. Ackermann Péter, 2. Niedetzky Csaba, 3. Horváth-Zsikó Antal.
Lada Show: 1. Balázs Gábor, 2. Hamvasi Tamás, 3. Gódány Balázs Tamás.
Női kategória: 1. Hetesi Júlia Fanni, 2. Fehér Lívia, 3. Marton Lilla.
Street kupa: 1. Laczkó Csongor, 2. Mulicz László, 3. Pleiveisz Tamás.
Gokart: 1. Mészáros Attila, 2. Fejes Zsolt, 3. Hollósy Döme.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
