Tarolt a pécsi úthenger: lehengerlő sikerrel kezdte meg a szezont az NKA csapata

Megkezdte szereplését a Női NB I. 2025/26-os idényében az NKA Universitas Pécs kosárlabdacsapata. A lányok lendületét mindössze egy negyedig voltak képesek tartani a székesfehérváriak, utána pedig beindult a pécsi úthenger.

A második negyedtől kezdve uralták a mérkőzést a Zseljko Djokics tanítványai. A második negyedben 10 ponttal, míg a harmadikban már 21 ponttal dobtak az NKA játékosai, akik egészen az utolsó pillanatig meg sem álltak.

Ennek a nagy erőbedobásnak hála 110 pontig jutottak el, lemosták ellenfelüket a pályáról, s kifejezetten bíztató kezdést arattak az első fordulóban.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs 65–110 (25–27, 19–29, 8–29, 13–25)

DKKA.: Salamon 2, Raffay 5/1, Dávid 21/5, Deans 13/3, Simons 6. Csere: Madár 7/1, Küllős 2, Szücs 1, Ehmann 8, Papp. Vezetőedző: Gáll Tamás

NKA: Dúl 4, RÁTKAI 15, Török Á. 11, Olawuyi 11/3, REISINGEROVÁ 22/3. Csere: Tóth O. 10/6, JOSEPOVITS 17, GRÉTS 13, Studer 2, Hőgye, Halmágyi 5/3. Vezetőedző: Zseljko Djokics.