szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

18°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Tarolt a pécsi úthenger: lehengerlő sikerrel kezdte meg a szezont az NKA csapata

Címkék#NKA#NKA Universitas Pécs#Női NB I

Puskás Patrik

Megkezdte szereplését a Női NB I. 2025/26-os idényében az NKA Universitas Pécs kosárlabdacsapata. A lányok lendületét mindössze egy negyedig voltak képesek tartani a székesfehérváriak, utána pedig beindult a pécsi úthenger.

A második negyedtől kezdve uralták a mérkőzést a Zseljko Djokics tanítványai. A második negyedben 10 ponttal, míg a harmadikban már 21 ponttal dobtak az NKA játékosai, akik egészen az utolsó pillanatig meg sem álltak.

Ennek a nagy erőbedobásnak hála 110 pontig jutottak el, lemosták ellenfelüket a pályáról, s kifejezetten bíztató kezdést arattak az első fordulóban.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs 65–110 (25–27, 19–29, 8–29, 13–25)

DKKA.: Salamon 2, Raffay 5/1, Dávid 21/5, Deans 13/3, Simons 6. Csere: Madár 7/1, Küllős 2, Szücs 1, Ehmann 8, Papp. Vezetőedző: Gáll Tamás 
NKA: Dúl 4, RÁTKAI 15, Török Á. 11, Olawuyi 11/3, REISINGEROVÁ 22/3. Csere: Tóth O. 10/6, JOSEPOVITS 17, GRÉTS 13, Studer 2, Hőgye, Halmágyi 5/3. Vezetőedző: Zseljko Djokics.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu