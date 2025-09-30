szeptember 30., kedd

Kosárlabda

4 órája

Teltház előtt játszanának: jön az első hazai meccs

Címkék#Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia#Lauber Dezső Sportcsarnokban#Studer Ágnese

Puskás Patrik

Azt követően, hogy hétvégén Studer Ágnesék lehengerlő győzelmet arattak a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia elleni szezonnyitányon, ezúttal az ELTE BEAC gárdáját fogadják. A csapat, október elsején 18.00-kor, elsőként lép pályára a Lauber Dezső Sportcsarnokban a 2025/26-os szezonban, s egyértelmű esélyesként küzdhet a budapestiek ellen.

Ahogy már a szezon előtt is kommunikálták, azt szeretnék leginkább az NKA-nál, ha minél nagyobb közönség előtt játszhatnának. Zseljko Djokics úgy fogalmazott, az egyik kiemelt céljuk az idei szezonra tekintve, hogy minden hazai összecsapáson szinte teltház előtt léphessenek pályára, s ezt az élményt a fiatal játékosok is minél előbb megtapasztalhassák.

Ez elsőként szerdán valósulhatna meg, s a kilátogatók újabb pécsi győzelemben reménykedhetnek, valamint hasonlóan sok szerzett pontban, mint ahogy a szezonnyitó alkalmával.

