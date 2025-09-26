Bama.hu podcast 54 perce

Tizenhat férfi sokkot kapott Komlón

Óriási győzelmet ért el a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata a Ferencváros ellen. A Bányász 6 gólos hátrányból sokkolta Lékai Mátéékat, és még mi is mindig a találkozó hatása alatt vagyunk.

Hatalmas meccset játszott a Komló az elmúlt hétvégén, de a PMFC is tett olyat, amiről érdemes volt szót ejteni, s persze hétvégén indulnak a kosárlabda bajnokságok. Így volt miről beszélgetnie sportújságíróinknak. Hallgasd meg videán vagy Spotify-on

