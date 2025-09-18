Több elismerést is kiosztottak a baranyai labdarúgóknak

Az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatósága szeptember 15-én Díjátadót tartott a pécsi Laterum Hotelben, ahol a tavalyi bajnokságokban kiemelkedő csapatokat, illetve sportolókat díjazták.

Az elismeréseket a legsportszerűbb csapatok mellett a vármegyei osztályok gólkirályai vehették át.

Előbbi kitüntetésben az I. ligából a PVSK, a II.-ból a Misinai Sasok, a harmadik vonalból pedig a Palotabozsok, a Gyód és a Szalánta együttese részesült. Az öregfiúk alap csoportjából a Szalánta, s a kiemeltből a Kozármisleny részesült ebben, azaz ők lettek a 2024/25-ös szezon Fair Play díjasai Baranyában.

Természetesen a gólkirályokat is elismerésben részesítették, ahol Udvardi Dániel vehette ezt át az I. osztályból, Dobrosi Krisztián a II. osztályból, a harmadikból pedig Vörös Árpád, Horváth Benjámin illetve Balogh Patrik.