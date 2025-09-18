szeptember 18., csütörtök

Sportlövészet

2 órája

Több érmet is célba vettek a baranyaiak

Bama.hu

Hétvégén zajlott le Budapesten a Nemzeti Országos Bajnokság a sportlövők számára. A megmérettetésen részt vettek a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola versenyzői, aki ezúttal is zseniálisan küzdöttek, amely következtében két dobogós helyezéssel gazdagodott gyűjteményük.

Lakatos Zoltán második helyen végzett a 60 év feletti férfiak nyíltirányzékú kispuska versenyszámában, valamint a Haász Janka Magdolna, Molnár Kata és Molnár Luca hármas, a női kisöbű standard puska 3×10 összetett számában egészen a bronzéremig küzdötte el magát.

 

