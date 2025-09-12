Történelmi sikert ért el a válogatott pécsiekkel az Európa-bajnokságon

Története során első győzelmét aratta hivatalos mérkőzésen a magyar kerekesszékes kosárlabda-válogatott, amely a C csoportos Európa-bajnokságon, a 9-10. helyért lejátszott találkozón 51-42 arányban nyert Örményország ellen, és ezzel a 9. helyen zárta a tornát. Az együttest a pécsi Mogyorósi András irányította szövetségi kapitányként, s a játékosok között hárman szintén a baranyai megye székhelyet is képviselték. Klaics Gábor, Gálosi László és Schmidt Róbert is a csapat tagja volt. A gárda további tagjai: Boda Ferenc, Nyúl Szabolcs, Tóth Cirill, Kormos Balázs, Brán Balázs, Julien Motto, Antal József és Czupi Márton.