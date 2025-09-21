Továbbra is hibátlan a pécsi csapat

A PVSK-Mecsek Füszért is túl van második mérkőzésén a OB I/B 2025/26-os idényében. A Vasút pólósai ezen a hétvégén Gödöllőre utaztak, hogy újabb pontokat szerezzenek, s közelebb kerüljenek céljaik megvalósításához. Kemény ellenfélnek bizonyult ugyanakkor a MATE-GEAC gárdája, két negyedet is képesek voltak döntetlenre hozni a pécsiekkel szemben. A többit ugyanakkor sikerült bezsebelniük Lajkóéknak, s így 11–13-as végeredménnyel zárult az összecsapás, mely ismét fontos pontokat ért a PVSK-nak.

Zlatko Rakonjac legénysége jövő héten először ugorhat majd medencébe hazai pályán az idényben. Az ellenfél az a Fehérvár VSE lesz, amely az első fordulóban borsot tudott törni a másik pécsi csapat orra alá az Abay Nemes Oszkor Sportuszodában.

MATE-GEAC–PVSK-Mecsek Füszért 11–13 (2–3, 4–4, 2–3, 3–3)

Pécsi gólszerzők: Lajkó 3., Kókai 2, Mészáros 2., Sipos 2., Cseh 1., Matesz 1., Schlapp-Molnár 1., Holl 1.