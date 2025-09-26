szeptember 26., péntek

Labdarúgás

41 perce

Újabb gólzáporos fordulóra lehet számítani

Címkék#Palotabozsok#Pogány#Bányász TC

Puskás Patrik

Újabb fordulóval köszönnek be a baranyai III. vonal együttesei, ahol most sem számíthatunk kevés találatra. Elég csak visszatekinteni, hogy legutóbb 21-et vágott ellenfele kapujába a Szigetvár. Ezeket a meccseket mindig megéri követni, mivel sosem tudhatja az ember éppen melyik arcukkal rukkolnak elő a baranyai csapatok, s éppen milyen meglepetésben részesítik szurkolóikat.

CZIBULKA-CSOPORT

Szeptember 27., szombat:  Mágocs–Sásd (15.00), Hosszúhetény–Újpetre (16.00)

Szeptember 28., vasárnap: Komló II.–Szászvár, Bányász TC–Orfű, Hidas–Bogád. (16.00).

CSÍK-CSOPORT

Szeptember 27., szombat: Mozsgó–Szigetvár, Pogány–Szabadszentkirály (16.00).

Szeptember 28., vasárnap: Gyód–Kökény, Vajszló–Baksa, Szalánta–Pellérd (16.00).

DÁRDAI-CSOPORT

Szeptember 27., szombat: Olasz–Borjád (16.00).

Szeptember 28., vasárnap: Báta–Töttös, Görcsönydoboka–Palotabozsok, Lippó–Szársomlyó, Kölked–Dunaszekcső. (16.00)

