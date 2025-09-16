Újabb kör: beszállnak a csatába az első osztályú csapatok is

A harmadosztályú együttesek közül a Lippó a Nagykozárt, a Borjád a Komlót, a Hidas a Siklóst, az Olasz a Mohácsot, a Gyód a Bólyt, a Vajszló pedig a Harkányt, azaz ők mind I. vonalban szereplő ellenféllel nézhetnek farkasszemet.

A további párosítások között találhatunk olyanokat, amelyben egymással néznek szembe harmadosztályú csapatok, mint a Palotabozsok–Egerág, vagy a Kölked–Baksa találkozó. Van olyan, ahol másodvonalbeli ellenfelet kaptak a legalacsonyabb osztályból, mint az Újpetre–Véménd, Mágocs–Lánycsók, Sásd–Szederkény, vagy a Hosszúhetény–Kétúfalu párosítás.

Végezetül lesz olyan összecsapás is 17-én szerda délután, ahol a másodosztályt képviselő alakulatok csapnak össze egymással, mint Pécsváradi Spartacus–Ócsárd SE, vagy a Boda Diana–SK Somberek párharc, valamint ahol versenytársaik I. ligás ellenféllel mérik össze tudásukat. Utóbbira példa a Beremend–PVSK, Szajk–Villány rivalizálás.

El vagyunk látva parázs párharcokkal, melyeket érdemes lehet megtekinteni.