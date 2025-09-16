Újabb PMFC-s tehetségre csapott le nagy külföldi klub

Sokan felkapták a fejüket, amikor Kilvinger Leventét, a PMFC 16 esztendős kapusát leigazolta az olasz sztárcsapat, az AS Roma. Most hasonló lehetőséget kap egy másik fiatal pécsi tehetség is, hiszen a horvát élvonal egyik meghatározó szereplője, az NK Osijek (Eszék) csapott le rá. Andruskó Adrián a piros-feketék U16-os együttesének csapatkapitánya folytathatja külföldön képességei csiszolgatását.

„A 15 esztendős Andruskó Adriánt kitartása és munkamorálja mellett tehetsége vitte előre a pályán, illetve a mindennapokban, ezért is óriási büszkeség klubunk korosztályos nevelésében dolgozó szakemberei számára, hogy karrierjében ilyen fontos fordulóponthoz érkezett.” – írja róla a klub.

Eszéken olyan labdarúgók nevelkedtek, mint a korábbi Real Madrid játékos Davor Suker, a szintén Spanyolországban is szerencsét próbáló Nenad Bjelica vagy éppen a 105-szörös horvát válogatott ikon, Domagoj Vida.