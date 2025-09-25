Kosárlabda
53 perce
Újra Parázs csata otthona lesz a Lauber
Fotó: Kovács Liliána
Szombaton útjára indul a labda az NB I. B csoportjában is, amely során a PVSK-Veolia férfikosárlabda hazai pályán szerepelhet az első fordulóban. Sértő Ádám együttesének egyértelmű célja a kiesést és a nyári átalakulást követően, hogy ismét megkaparintsa a jogot az élvonalban való szereplésre. Az első ellenfél a BKG Prima Akadémia gárdája lesz, amely minden ellenfélnek tudott kellemetlen pillanatokat okozni az elmúlt években, s most is hasonlóra készülnek. A Panthers későbbi sikereit azonban már most megalapozná.
