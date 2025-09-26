Vajon marad hibátlan csapat a baranyai Premier League harmadik körében?

Jelenleg még három csapat 100 százalékos a Baranya vármegyei II. osztály küzdelmeiben, hamarosan kiderül, hogy így marad-e. Ez a három gárda az Ócsárd, a Beremend és a Szederkény alakulata. Mindhárman szombaton lépnek pályára, előbbi Pécsváradra utazik pontok reményében, hogy az élen maradhasson.

A Beremendi Építők kemény küzdelemre számíthat, mivel a Boda Diana lesz a riválisuk ezúttal, a Szederkény SE pedig a Misinai Sasok otthonába látogat. Rajtuk kívül szombaton összecsap a Kétújfalu a Somberekkel, vasárnap pedig Lánycsók–PEAC, s Véménd–Himesháza meccseket követhetünk.

VÁRMEGYEI II. OSZTÁLY

Szeptember 27., Szombat: Misinai Sasok–Szederkényi SE (10.00), Kétújfalui SE–Kaitz Agro SK Somberek, Boda Diana–Beremendi Építők, Pécsváradi Spartacus–Ócsárd SE (16.00)

SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP:

Közműépker Lánycsók SE–PTE PEAC III., Véménd KSE–Himesházi KSE (16.00)