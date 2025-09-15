szeptember 15., hétfő

Válogatott meghívó érkezett Mislenybe

Bama.hu
Válogatott meghívó érkezett Mislenybe

Tehetséges ifjú kézilabdázókat nevel ki a Kozármisleny KA. A minőségi munka egyik legnagyobb elismerése, hogy a korosztályos válogatottaknál számolnak is az itt szereplő lányokra. Ezúttal Kun Attila szövetségi edző küldött meghívót Lasztóczi Daniellának, aki így szeptember 15. és 19. között dolgozhat együtt az ifjúsági nemzeti együttessel. 

