Válogatott meghívó érkezett Mislenybe

Tehetséges ifjú kézilabdázókat nevel ki a Kozármisleny KA. A minőségi munka egyik legnagyobb elismerése, hogy a korosztályos válogatottaknál számolnak is az itt szereplő lányokra. Ezúttal Kun Attila szövetségi edző küldött meghívót Lasztóczi Daniellának, aki így szeptember 15. és 19. között dolgozhat együtt az ifjúsági nemzeti együttessel.