Városon belül váltott a PMFC tehetsége

A tavalyi szezonban tűnt fel a PMFC felnőtt csapatában Ócsai Mátyás a fiatal szabálynak is köszönhetően. Aczél Zoltán együttesében 16 bajnoki mérkőzésen kezdett, valamint 4 alkalommal csereként szerepelt. Emellett egy Magyar Kupa találkozón is pályára küldte a tréner.

A 2025/2026-os szezont is még piros-feketében kezdte meg a középpályás, de ezúttal már csak a Paks II. elleni keretbe volt nevezve, s akkor is a padon maradt a mérkőzés egészében. Talán nem meglepő ezt követően, hogy a 18 éves játékos együttest váltott a nyári átigazolási időszak vége előtt. A 6. fordulóban már a városi rivális PTE-PEAC mezét húzta magára, kezdőként kapott lehetőséget a Ferencváros II. ellen 3–1-re elveszített találkozón.

A fiatal játékos klubváltását egyelőre még egyik klub sem kommunikálta.