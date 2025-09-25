Vége a szünetnek: újabb pontokra pályázik a pécsi csapat

Noha a futsal szerelmeseinek fókusza még a román-magyar válogatott mérkőzésre irányul, amely következtében a magyar futsalválogatott 10 év után újra kijutott az Eb-re, máris folytatódik az NB I. A hetedik fordulót ráadásul Pécsen indítják, ugyanis a PEAC fogadja hazai pályán a Magyar Futsal Akadémia gárdáját.

Az egyetemisták ezúttal is számítanak szurkolóik támogatására, elvégre reális pontokért léphetnek pályára riválisuk ellen Vénosz Somáék 26-án pénteken este 19.00-kor a Lauber Dezső Sportcsarnokban.