Vége a szünetnek: újabb pontokra pályázik a pécsi csapat

Puskás Patrik

Noha a futsal szerelmeseinek fókusza még a román-magyar válogatott mérkőzésre irányul, amely következtében a magyar futsalválogatott 10 év után újra kijutott az Eb-re, máris folytatódik az NB I. A hetedik fordulót ráadásul Pécsen indítják, ugyanis a PEAC fogadja hazai pályán a Magyar Futsal Akadémia gárdáját. 

Az egyetemisták ezúttal is számítanak szurkolóik támogatására, elvégre reális pontokért léphetnek pályára riválisuk ellen Vénosz Somáék 26-án pénteken este 19.00-kor a Lauber Dezső Sportcsarnokban. 

