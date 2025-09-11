Nem sikerült a főpróba, de bízik egy jó rajtban a baranyai csapat mestere

A Véménd mestere, Bíró Ferenc válaszolt a szezonnyitó előtti kérdéseinkre.

Bíró Ferenc a Siklóssal már megkezdete a szezont, jöhet a Véménd is.

Fotó: Almásiné Gerényi Brigitta

Általában komoly elvárások szegeződnek arra a csapatra, amely címvédőként vág neki egy ligának. A Véménd azonban egy kifejezetten nehéz helyzetből vághat neki az idei évnek, s erről kérdeztük elsőként a baranyai edzőt, hogy milyen célokat tűzött ki csapatának.

– Voltak gondok a csapat háza táján nem sokkal a szezonkezdést megelőzően. Sokáig az sem volt biztos, hogy melyik osztályban fogunk indulni, de végül maradt a megye II. Nehéz megjósolni, hogy pontosan mire is számíthatunk idén. Nagy változáson esett át a csapat, több kulcsjátékosom is távozott. Vagy átigazolt másik csapatba, mint a Sárközi János, aki igazi gólvágó volt tavaly, vagy magánéleti okok miatt abba hagyta a futballt, mint a Mathesz. Legalább hat játékosom esett ki így a tavalyi bajnok keretből. Úgy gondolom, hogy idén a Szederkény lesz a legesélyesebb az aranyérem megszerzésére, de velünk idén is számolni kell majd. Szerintem tudtunk erősíteni mi is, biztosan kell majd idő az új arcoknak a beilleszkedésre, de idén is jó játékot szeretnénk majd bemutatni a szurkolóinknak.

Kérdeztük Bíró Ferencet erősítéseikről is.

– Abból a szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hogy sikerorientált futballistáim vannak, s jó igazolások érkeztek hozzánk. Mészáros Tiborral már dolgoztam együtt, nagyon technikás középpályásnak tartom. Kovács Róbert és Varga Attila Tolnából érkeztek, mindketten remek védők. Rajtuk kívül Kocsi Máté csatlakozott hozzánk, de igazoltunk kapust is, illetve érkeztek hozzánk tehetséges fiatalok a nagykozári ifitől. Bízom benne, hogy az új játékosok képesek lesznek pótolni elődeiket a pályán és azon kívül is.

Ezt követően kifejtette a mester azt is, hogy sikerült számukra a felkészülési időszak.

– Nem sikerült jól. Próbálhatnám szépíteni, de az edzéseken voltak például létszámproblémáink. Az új igazolásaink is későn érkeztek meg, mondhatni az utolsó pillatokban erősítettünk. Nem sikerült jól a főpróbánk sem, mivel 3–0-ra kikaptunk a Bodától, viszont bízom abban, hogy az előadás jobban fog sikerülni hétvégén.