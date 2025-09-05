Labdarúgás
1 órája
Már csak egy hetet kell kibekkelniük a legvérmesebb rajongóknak
Az első osztályt követően, harcra készen állnak a baranyai másodosztály csapatai is. Hamarosan elstartol a pontvadászat.
Tavaly hatalmas izgalmak közepette dőlt el a liga a Véménd és a Szederkény között, s idén sem számíthatunk kevésbé szoros szezonra. Idén is valószínűleg ők csatázhatnak majd a bajnoki címért, de érdekes lehet figyelni, hogy teljesít az Ócsárd, a Somberek, vagy a Himesháza, s az első fordulók során eldőlhet, hogy milyen játékerőt képvisel például a Boda Misinai Sasok vagy a Pécsváradi Spartacus együttese.
A Baranya Vármegyei II. osztály őszi programja Véménd
- forduló
09.13: Kétújfalu–Szajk, Pécsváradi Spartacus–PEAC III., Ócsárd–Himesháza (16.30).
09.14: Véménd–Beremend, Boda Diana–Somberek, Lánycsók–Szederkény (16.30).
- forduló
09.21: Himesháza–Pécsváradi Spartacus, PEAC III.–Véménd, Beremend–Lánycsók, Szederkény–Boda Diana, Somberek–Misinai Sasok, Szajk–Ócsárd (16.00).
- forduló
09.27: Misinai Sasok–Szederkény (10.00), Kétújfalu–Somberek, Boda Diana–Beremendi Építők, Pécsvárad–Ócsárd (16.00)
09.28: Lánycsók–PEAC III., Véménd–Himesháza (16.00)
- forduló
10.04: Pécsvárad–Szajk (15.00)
10.05: Ócsárd–Véménd, Himesháza–Lánycsók, PEAC III.–Boda, Beremend–Sasok, Szederkény–Kétújfalu (15.00)
- forduló
10.11: Misinai Sasok–PEAC III. (10.00), Kétújfalu–Beremend (15.00).
10.12: Boda Diana–Himesháza, Lánycsók–Ócsárd, Véménd–Pécsváradi Spartacus, Szajk–Somberek (15.00)
- forduló
10.18: Pécsváradi Spartacus–Lánycsók (14.30).
10.19: Véménd–Szajk, Ócsárd–Boda Diana, Himesháza–Misinai Sasok, PEAC III.–Kétújfalu, Szederkény–Somberek (14.30).
- forduló
10.25: Misinai Sasok–Ócsárd (10.00), Kétújfalu–Himesháza (14.00).
10.26: Boda Diana–Pécsváradi Spartacus SE, Közműépker Lánycsók–Véménd KSE, Somberek–Beremendi Építők, Szajki SE–Szederkényi SE (14.00).
- forduló
11.01: Pécsváradi Spartacus–misinai Sasok (13.30).
11.02: Lánycsók–Szajk, Véménd–Boda Diana, Ócsárd–Kétújfalu, PEAC III.–Somberek, Beremend–Szederkény (13.30).
- forduló
11.08: Misinai Sasok–Véménd (10.00), Kétújfalu–Pécsváradi Spartacus, Boda Diana–Közműépker Lánycsók SE (13.30)
11.09: Szederkény–PEAC III., Somberek–Himesháza, Szajk–Beremend (13.30).
- forduló
11.15: Boda Diana–Szajk (13.30).
11.16: Lánycsók–Misinai Sasok, Véménd–Kétújfalu, Ócsárd–Somberek, Himesháza–Szederkény, PEAC III.–Beremend (13.30).
- forduló
11.22: Kétújfalu–Lánycsók (13.00), Misinai Sasok–Boda Diana (17.00).
11.23: Beremend–Himesháza, Szederkény–Ócsárd, Somberek–Pécsváradi Spartacus, Szajk–PEAC III. (13.00).
- forduló
11.29: Misinai Sasok–Szajk, Pécsváradi Spartacus (13.00).
11.30: Boda Diana–Kétújfalu, Véménd–Somberek, Ócsárd–Beremend, Himesházi–PEAC III. (13.00)
- forduló
09.07: Somberek–Lánycsók (17.30).
12.06: Misinai Sasok–Kétújfalu (13.00)
12:07: PEAC III.–Ócsárd, Beremend–Pécsváradi Spartacus, Szederkény–Véménd KSE, Szajki SE–Himesháza KSE(13.00).
