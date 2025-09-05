szeptember 5., péntek

Labdarúgás

1 órája

Már csak egy hetet kell kibekkelniük a legvérmesebb rajongóknak

Címkék#Himesháza#Szajki SE#Véménd KSE

Az első osztályt követően, harcra készen állnak a baranyai másodosztály csapatai is. Hamarosan elstartol a pontvadászat.

Puskás Patrik

Tavaly hatalmas izgalmak közepette dőlt el a liga a Véménd és a Szederkény között, s idén sem számíthatunk kevésbé szoros szezonra. Idén is valószínűleg ők csatázhatnak majd a bajnoki címért, de érdekes lehet figyelni, hogy teljesít az Ócsárd, a Somberek, vagy a Himesháza, s az első fordulók során eldőlhet, hogy milyen játékerőt képvisel például a Boda Misinai Sasok vagy a Pécsváradi Spartacus együttese.

Véménd
Idén is nagyot csatázhat a Véménd és a Szederkény
Fotó: Löffler Péter

A Baranya Vármegyei II. osztály őszi programja Véménd

  1. forduló
    09.13: Kétújfalu–Szajk, Pécsváradi Spartacus–PEAC III., Ócsárd–Himesháza (16.30).
    09.14: Véménd–Beremend, Boda Diana–Somberek, Lánycsók–Szederkény (16.30).
  2.  forduló
    09.21: Himesháza–Pécsváradi Spartacus, PEAC III.–Véménd, Beremend–Lánycsók, Szederkény–Boda Diana, Somberek–Misinai Sasok, Szajk–Ócsárd (16.00).
  3. forduló
    09.27: Misinai Sasok–Szederkény (10.00), Kétújfalu–Somberek, Boda Diana–Beremendi Építők, Pécsvárad–Ócsárd (16.00)
    09.28: Lánycsók–PEAC III., Véménd–Himesháza (16.00)
  4. forduló
    10.04: Pécsvárad–Szajk (15.00)
    10.05: Ócsárd–Véménd, Himesháza–Lánycsók, PEAC III.–Boda, Beremend–Sasok, Szederkény–Kétújfalu (15.00)
  5. forduló
    10.11: Misinai Sasok–PEAC III. (10.00), Kétújfalu–Beremend (15.00). 
    10.12: Boda Diana–Himesháza, Lánycsók–Ócsárd, Véménd–Pécsváradi Spartacus, Szajk–Somberek (15.00)
  6. forduló
    10.18: Pécsváradi Spartacus–Lánycsók (14.30).
    10.19: Véménd–Szajk, Ócsárd–Boda Diana, Himesháza–Misinai Sasok, PEAC III.–Kétújfalu, Szederkény–Somberek (14.30).
  7. forduló
    10.25: Misinai Sasok–Ócsárd  (10.00), Kétújfalu–Himesháza  (14.00).
    10.26: Boda Diana–Pécsváradi Spartacus SE, Közműépker Lánycsók–Véménd KSE, Somberek–Beremendi Építők, Szajki SE–Szederkényi SE (14.00).
  8. forduló
    11.01: Pécsváradi Spartacus–misinai Sasok (13.30).
    11.02: Lánycsók–Szajk, Véménd–Boda Diana, Ócsárd–Kétújfalu, PEAC III.–Somberek, Beremend–Szederkény (13.30).
  9. forduló
    11.08:  Misinai Sasok–Véménd  (10.00), Kétújfalu–Pécsváradi Spartacus, Boda Diana–Közműépker Lánycsók SE (13.30)
    11.09: Szederkény–PEAC III., Somberek–Himesháza, Szajk–Beremend (13.30).
  10.  forduló
    11.15: Boda Diana–Szajk (13.30).
    11.16: Lánycsók–Misinai Sasok, Véménd–Kétújfalu, Ócsárd–Somberek, Himesháza–Szederkény, PEAC III.–Beremend (13.30).
  11. forduló
    11.22: Kétújfalu–Lánycsók (13.00), Misinai Sasok–Boda Diana (17.00).
    11.23: Beremend–Himesháza, Szederkény–Ócsárd, Somberek–Pécsváradi Spartacus, Szajk–PEAC III. (13.00).
  12.  forduló
    11.29: Misinai Sasok–Szajk, Pécsváradi Spartacus (13.00).
    11.30: Boda Diana–Kétújfalu, Véménd–Somberek, Ócsárd–Beremend, Himesházi–PEAC III. (13.00)
  13. forduló
    09.07: Somberek–Lánycsók (17.30).
    12.06: Misinai Sasok–Kétújfalu (13.00)
    12:07: PEAC III.–Ócsárd, Beremend–Pécsváradi Spartacus, Szederkény–Véménd KSE, Szajki SE–Himesháza KSE(13.00).

 

