Már csak egy hetet kell kibekkelniük a legvérmesebb rajongóknak

Tavaly hatalmas izgalmak közepette dőlt el a liga a Véménd és a Szederkény között, s idén sem számíthatunk kevésbé szoros szezonra. Idén is valószínűleg ők csatázhatnak majd a bajnoki címért, de érdekes lehet figyelni, hogy teljesít az Ócsárd, a Somberek, vagy a Himesháza, s az első fordulók során eldőlhet, hogy milyen játékerőt képvisel például a Boda Misinai Sasok vagy a Pécsváradi Spartacus együttese.

Idén is nagyot csatázhat a Véménd és a Szederkény

Fotó: Löffler Péter

A Baranya Vármegyei II. osztály őszi programja Véménd