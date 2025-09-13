szeptember 13., szombat

Labdarúgás

1 órája

Vendég siker született a városi derbin

Címkék#PVSK#PEAC#Kiss#Cseresnyés

Puskás Patrik

Megindult a 3. forduló a baranyai elsőosztályban. Az első összecsapást a PEAC II. vívta a PVSK ellen, azaz városi rangadóval vette kezdetét a hétvége. Catrone találatával gyorsan vezetéshez jutott a Vasút, mellyel sokáig nem is tudtak mit kezdeni a hazaiak. Noha a 70. percben egy büntetőnek hála egyenlíteni tudtak a hazaiak, három perccel később Cseresnyés lezárta mérkőzést a vendégek javára. Nagy skalpot gyűjtött be így a Vasút, s győzelmüknek köszönhetően felléptek a negyedik helyre a tabellán.

PTE PEAC II.–PVSK 1–2 (0–1)

PEAC: Varga – Feldusz (Stang, 57.), Jeránt, Nimmerfroh, Kiss (Tóth, 78.)  – Farkas (Markovics, 78.), Major, Horváth, Kaszás – Szabó, Gelencsér. Vezetőedző: Gál Szabolcs.
PVSK: Holenka – Tornyos, Cseresnyés, Nagy G., Tóth – Filó, Mitrovik, Kondor (Lakatos, 75.), Pánovics (Nagy B., 68.), Kispál – Catrone. Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt. 
Gólszerzők: Gelencsér (70. – büntetőből) ill. Catrone (2.), Csersnyés (73.)

