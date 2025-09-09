Veretlenül nyerte az NKA az Ivica Mavrenski Emléktornát

Nívós nemzetközi U17-es fiú kosárlabda kupát rendezett a Rátgéber Akadémia. Az Ivica Mavrenski Emléktornán az NKA Pécs együttese mellett a Debreceni EAC, illetve két komoly szerb gárda, a Crvena zvezda, illetve az FK Vojvodina vett részt. A pécsi tehetségek remekeltek a mérkőzések során, s mindenkit legyőzve diadalmaskodtak az egész kupát figyelembe véve is. Ugyan a belgrádiaknál két Európa-bajnok is szerepelt, ellenük 96–70-re nyert az NKA gárdája, míg a Vojvodinán 78–39-cel zakatolt át a zárómeccsen.