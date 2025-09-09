szeptember 9., kedd

Ádám névnap

29°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

4 órája

Veretlenül nyerte az NKA az Ivica Mavrenski Emléktornát

Címkék#Crvena zvezda#FK Vojvodina#Ivica Mavrenski Emléktorna#kosárlabda

Bama.hu
Veretlenül nyerte az NKA az Ivica Mavrenski Emléktornát

Fotó: Kovács Liliána

Nívós nemzetközi U17-es fiú kosárlabda kupát rendezett a Rátgéber Akadémia. Az Ivica Mavrenski Emléktornán az NKA Pécs együttese mellett a Debreceni EAC, illetve két komoly szerb gárda, a Crvena zvezda, illetve az FK Vojvodina vett részt. A pécsi tehetségek remekeltek a mérkőzések során, s mindenkit legyőzve diadalmaskodtak az egész kupát figyelembe véve is. Ugyan a belgrádiaknál két Európa-bajnok is szerepelt, ellenük 96–70-re nyert az NKA gárdája, míg a Vojvodinán 78–39-cel zakatolt át a zárómeccsen.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu