Világbajnoki éremért szállhat ringbe a héten PVSK harcosa

A héten veszi kezdetét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert World Boxing Liverpool által szervezett első világbajnokság. Az eseményen részt vesz többek között a 85 kg-os mezőnyben Bátori Mihály is a PVSK tehetséges versenyzője.

A Vasút sportolója ezzel bekerült abba a szűk magyar keretbe, melyben kilenc férfi és hét női boxoló vesz részt. Az elmúlt hetekben többek között Tatán, majd Madriban is edzőtáborozott a magyar csapat.

Bátori úgy érzi, hogy remek formában van, s hálás Emanuele Renzini szövetségikapitánynak, hogy bizalmat szavazott neki. Annyit fűzött még a fiatal ökölvívó a szeptember negyedikén rajtoló világversenyhez, hogy nagyon izgatott, s érmesként szeretne hazatérni Liverpoolból.