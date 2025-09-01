szeptember 1., hétfő

Ökölvívás

1 órája

Világbajnoki éremért szállhat ringbe a héten PVSK harcosa

Címkék#PVSK#Bátori Mihály#World Boxing Liverpool

Puskás Patrik

A héten veszi kezdetét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert World Boxing Liverpool által szervezett első világbajnokság. Az eseményen részt vesz többek között a 85 kg-os mezőnyben Bátori Mihály is a PVSK tehetséges versenyzője. 

A Vasút sportolója ezzel bekerült abba a szűk magyar keretbe, melyben kilenc férfi és hét női boxoló vesz részt. Az elmúlt hetekben többek között Tatán, majd Madriban is edzőtáborozott a magyar csapat. 

Bátori úgy érzi, hogy remek formában van, s hálás Emanuele Renzini szövetségikapitánynak, hogy bizalmat szavazott neki. Annyit fűzött még a fiatal ökölvívó a szeptember negyedikén rajtoló világversenyhez, hogy nagyon izgatott, s érmesként szeretne hazatérni Liverpoolból. 

