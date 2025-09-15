szeptember 15., hétfő

Labdarúgás

56 perce

Visszatért a leginkább gólgazdag liga is Baranyában

Címkék#Mozsgó#Palotabozsok#Hosszúhetény

Puskás Patrik

Hétvégén gőzerővel berobbant a baranyai III. osztály is a vármegyei sportéletben. Mindhárom csoportban megindultak a küzdelmek, ahol a csapatok jó szokásukhoz hűen, sok gólos összecsapásokkal örvendeztették meg a szurkolókat. 

Czibulka–csoport

Eredmények: Hosszúhetény–Mágocs 4–3, Bogád–Sásd 2–3, Komló II.–Hidas 0–1, Egerág–Szászvár 4–1, Orfű–Újpetre 0–2.
Bajnokság dobogósai: 1. Egerág (+3) 3, 2. Újpetre (+2) 3, 3. Hosszúhetény (+1) 3.

Csík–csoport

Eredmények: Drávaszabolcs–Baksa 1–4, Mozsgó–Pellérd 2–1, Gyód–Szigetvár 0–3, Vajszló–Szalánta 5–1, Szabadszentkirály–Kökény 7–0.
Bajnokság dobogósai: 1. Szabadszentkirály (+7) 3, 2. Vajszló (+4) 3, 3. Baksa (+3) 3.

Dárdai–csoport

Eredmények: Olasz–Palotabozsok 1–2, Báta–Kölked 0–6, Görcsönydoboka–Töttös 1–4, Lippó–Babarc 2–6, Borjád–Szársomlyó 5–3.
Bajnokság dobogósai: 1. Kölked (+6) 3, 2. Babarc (+4) 3, 3. Töttös (+3) 3.

