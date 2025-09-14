szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Watlner szerint a lőrinciek anyját szidta a Vidi edzője, jött is a reakció

Bama.hu
Watlner szerint a lőrinciek anyját szidta a Vidi edzője, jött is a reakció

Fotó: Kovács Liliána

A feol.hu idézte a Videoton–Szentlőrinc Magyar Kupa találkozót követően a csalódott Waltner Róbert szavait, akinek együttese 3–0-s vereséggel búcsúzott a sorozattól. A baranyai piros-feketék trénere miután értékelte a pályán látottakat, kitért arra is, hogy az ellenfél edzője a vendég kispad hoz is intézett nyomdafestéket nem tűrő szavakat.

A feol megkereste az ügy kapcsán Boér Gábort is, aki cáfolta Waltner vádjait. „Azért sem érti az ellenfél vezetőedzője által felhozott vádakat, mert valóban nem történt semmi olyan a mérkőzésen, ami a kelleténél nagyobb feszültséget indokolta volna.” – fogalmazott a Fejér vármegyei portál.

 

 

