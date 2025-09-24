szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

WNBA-be is játszana majd a pécsi játékos

Címkék#nigériai#Pécsen#WNBA

Az NKA Universitas Pécs interjút készített játékosával Olawuyi Adenikével, aki mesélt jövőbeli céljairól.

Bama.hu

A nigériai származású kosaras, aki már hat éve él Pécsen, elárulta, hogy a várost tekinti második otthonának, de szeretném majd kipróbálni magát a jövőben a WNBA-ben, illetve edzői ambíciókat is dédelget.

A játékos úgy fogalmazott: – Szeretnék segíteni a gyereknek, átadni azt a tudást, amit én is megszereztem, mivel úgy gondolom értem a játék menetét, ezt szeretném nekik átadni. Az lenne a cél, hogy legalább addig eljussanak a karrierjük során, mint én, vagy akár tovább is. 

A kosarasnak nemrég egy álma már valóra is vált, hiszen megrendezhette első táborát, ahol több mint 50 gyermek részt vehetett. Adenike szeretné, hogy hazájának fiataljai megkapják a kellő támogatást és motivációt, hogy ők is képesek lehetnek messzire eljutni a kosárlabdában. Azzal zárta gondolatait a sportoló, hogy egy nap ő is szeretne akadémiát alapítani, s támogatni a jövő kosarasait. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu