WNBA-be is játszana majd a pécsi játékos

A nigériai származású kosaras, aki már hat éve él Pécsen, elárulta, hogy a várost tekinti második otthonának, de szeretném majd kipróbálni magát a jövőben a WNBA-ben, illetve edzői ambíciókat is dédelget.

A játékos úgy fogalmazott: – Szeretnék segíteni a gyereknek, átadni azt a tudást, amit én is megszereztem, mivel úgy gondolom értem a játék menetét, ezt szeretném nekik átadni. Az lenne a cél, hogy legalább addig eljussanak a karrierjük során, mint én, vagy akár tovább is.

A kosarasnak nemrég egy álma már valóra is vált, hiszen megrendezhette első táborát, ahol több mint 50 gyermek részt vehetett. Adenike szeretné, hogy hazájának fiataljai megkapják a kellő támogatást és motivációt, hogy ők is képesek lehetnek messzire eljutni a kosárlabdában. Azzal zárta gondolatait a sportoló, hogy egy nap ő is szeretne akadémiát alapítani, s támogatni a jövő kosarasait.