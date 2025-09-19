Bama.hu podcast 1 órája

Zakatol a baranyai Premier League, de elkaphatja-e valaki a címvédőt?

Már a 4. fordulójához ér a Baranya vármegyei élvonal, s közben a két alsóbb osztály is elrajtolt. A korábbi Misinai Sas elmondja, hogy mit vár az idei évtől, majd a PMFC DEAC elleni botrányos teljesítménye is terítékre kerül.

Ezen a héten is bőven adtak témát a baranyai labdarúgók, amiről a bama.hu két sportújságírója beszélgethetett. Hallgasd meg videán vagy Spotify-on

