Zárkózik az éllovasra a DÖKE Komló

Az NB I. szegedi fordulója után a DÖKE Komló I. 58 ponttal a 2. helyen áll, három ponttal a címvédő Vasi GE mögött. A fordulóban a komlóiak nehéz sorsolással küzdöttek – kilenc mérkőzés pihenő nélkül –, de így is tartani tudták a lépést az élmezőnnyel. A Testvériség I. is felzárkózott, így a három dobogós csapat ellépett a mezőnytől. A DÖKE Komló II. számára eldőlt a kiesés, de a szezon így is értékes tapasztalatokat hozott számukra. A tabella rendkívül szoros: a dobogósok között mindössze három pont a különbség, míg a 4–9. helyezetteket nyolc pont választja el, így a komlói záróforduló előtt még minden nyitott. A Hédl Ferenc Emlékversenyen három komlói érem született: Szendrey ezüstöt, Fülöp bronzot szerzett az abszolút versenyben, míg Takács Lajos harmadik lett az II. osztályúak között. Az idény novemberben, Komlón zárul.