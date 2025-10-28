október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

50 perce

A BL-címvédő ellen is felszabadultan küzdenének a mislenyiek

Címkék#NB I#kézilabda#Kozármisleny KA

Bama.hu
A BL-címvédő ellen is felszabadultan küzdenének a mislenyiek

Fotó: Löffler Péter

Újabb kemény kihívásra készülhet a Kozármisleny KA, hiszen a női kézilabda NB I. 7. fordulójában a listavezető Győri Audi ETO KC vendégeként lép pályára kedden 18 órakor. A bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek eddig hibátlan mérleggel vezetik a tabellát, magabiztosan nyerve hazai és nemzetközi mérkőzéseiket. A szezonban eddig legszorosabb találkozójukat a Vác ellen játszották (33–27), míg az FTC elleni nagy különbségű győzelmük országos visszhangot keltett. A mislenyiek számára a mérkőzés kiváló lehetőséget kínál a tanulásra és a fejlődésre. Hónig Hanga szerint különleges élmény lesz világsztárok ellen játszani, és a csapat célja, hogy összetartó játékkal, felszabadultan küzdjön végig a 60 perc során.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu