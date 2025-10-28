A BL-címvédő ellen is felszabadultan küzdenének a mislenyiek

Újabb kemény kihívásra készülhet a Kozármisleny KA, hiszen a női kézilabda NB I. 7. fordulójában a listavezető Győri Audi ETO KC vendégeként lép pályára kedden 18 órakor. A bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek eddig hibátlan mérleggel vezetik a tabellát, magabiztosan nyerve hazai és nemzetközi mérkőzéseiket. A szezonban eddig legszorosabb találkozójukat a Vác ellen játszották (33–27), míg az FTC elleni nagy különbségű győzelmük országos visszhangot keltett. A mislenyiek számára a mérkőzés kiváló lehetőséget kínál a tanulásra és a fejlődésre. Hónig Hanga szerint különleges élmény lesz világsztárok ellen játszani, és a csapat célja, hogy összetartó játékkal, felszabadultan küzdjön végig a 60 perc során.